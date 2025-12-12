Sa 12 godina postala nevesta, sa 18 osuđena na smrt – Goli Kuhkan preživela zahvaljujući krvavom novcu!

Goli Kuhkan (25), bivša dečija nevesta iz Irana, spasena je smrtne kazne nakon što su roditelji njenog supruga prihvatili isplatu „krvavog novca“ (diya).

Ona je provela sedam godina u zatvoru čekajući izvršenje presude zbog ubistva nasilnog muža, a oslobođena je nakon što je porodici žrtve isplaćeno oko 80.000 evra, prikupljenih kroz donacije i dobrotvorne organizacije.

Kuhkan je imala samo 12 godina kada je bila prisiljena da se uda za rođaka, a sa 13 je rodila sina. Godinama je trpela teško fizičko i psihičko zlostavljanje, da bi 2018. godine, sa 18 godina, bila uhapšena i osuđena na smrtnu kaznu po principu kisas – odmazde u naturi.

Stručnjaci Ujedinjenih nacija ranije su pozvali Iran da zaustavi pogubljenje, ističući da njen slučaj pokazuje sistemsku rodnu pristrasnost prema ženama žrtvama dečijih brakova i nasilja u porodici. Iranski sudovi nisu uzeli u obzir dugogodišnje zlostavljanje niti specifične okolnosti njenog života.

Vest o predstojećem pogubljenju izazvala je međunarodno ogorčenje i pokrenula kampanju prikupljanja sredstava. U video snimku objavljenom 9. decembra, roditelji pokojnog supruga potpisali su dokumenta o oproštaju, čime je njen život spašen.

„Iranski režim pokušava da ućutka ljude. Kada se podigne svest o slučajevima poput Kuhkanove, dolazi do pritiska međunarodnih tela, što povećava šanse da se pogubljenja zaustave“, izjavio je aktivista Ghatei.

Prema podacima organizacija za ljudska prava, Iran je zemlja sa najvećim brojem pogubljenih žena na svetu. Od 2010. do 2024. godine pogubljeno je najmanje 241 žena, od čega je 114 osuđeno na kisas zbog ubistva muževa ili intimnih partnera. Samo tokom 2025. godine, prema izveštaju Iran Human Rights, pogubljeno je najmanje 42 žene, uključujući dve dečije neveste.

Kuhkan, koja je kaznu čekala u zatvoru u Gorganu, sada se nada ponovnom susretu sa svojim sinom, danas jedanaestogodišnjakom.

Autor: Dalibor Stankov