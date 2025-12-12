AKTUELNO

Svet

Kralj Čarls otkriva sve o svom zdravstvenom stanju: Odlučio da se uživo obrati naciji, strahuju da mu je ovo poslednji Božić

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Chris Jackson/Pool Photo via AP ||

Palata je navela da će Čarls naglasiti važnost programa skrininga na rak koji omogućavaju rano postavljanje dijagnoze i osvrnuti se na sopstveni put oporavka.

Britanski kralj Čarls izneće neka od svojih iskustava sa rakom u video-poruci koja će biti emitovana na britanskoj televiziji u petak uveče, saopštila je Bakingemska palata.

Palata je navela da će Čarls, koji ima 77 godina, "naglasiti važnost programa skrininga na rak koji omogućavaju rano postavljanje dijagnoze i osvrnuti se na sopstveni put oporavka".

Britanski monarh otkrio je u februaru 2024. godine da mu je dijagnostikovan rak. Otkriven je nakon što je prethodnog meseca bio podvrgnut korektivnom zahvatu zbog uvećane prostate, navela je palata. Kraljevski izvor tada je za CNN rekao da otkriveni oblik raka nije bio rak prostate, ali nije pružio dodatne detalje.

Čarls se nakratko povukao iz javnih dužnosti dok je započinjao nedeljne ambulantne tretmane, iako je nastavio da obavlja državničke obaveze. Od tada se vratio užurbanom rasporedu događaja i međunarodnih poseta.

Njegovo prvo zvanično angažovanje posle dijagnoze bilo je u aprilu prošle godine, kada je posetio Univerzitetski koledž bolnicu – Makmilan centar za rak u Londonu, gde se sastao sa pacijentima i medicinskim osobljem. Kraljeva poseta usledila je nakon objave da je postao novi pokrovitelj organizacije Cancer Research UK. Takođe je već skoro tri decenije pokrovitelj organizacije Macmillan Cancer Support.

Predstojeća poruka u okviru kampanje

Njegova poruka u petak, snimljena krajem novembra u Klerens Hausu, deo je kampanje Stand Up To Cancer 2025, zajedničkog projekta Cancer Research UK i britanskog emitera Channel 4. Poruka će biti emitovana na toj televizijskoj mreži u 20 časova po lokalnom vremenu (15 časova po istočnom vremenu u SAD), a potom će biti postavljena i na Jutjub kanal kraljevske porodice.

Autor: D.Bošković

#BOZIC

#Kralj Čars

#Zdravstveno stanje

POVEZANE VESTI

Showbiz

Kralj Čarls prvi put progovorio o svojoj bolesti: Otkrio kako se oseća nakon što mu je dijagnostikovan rak, Britanija je na nogama

Svet

Posle godinu dana ćutanja: Kralj Čarls otkrio strogo čuvanu tajnu iz svoje borbe s rakom

Showbiz

KRALJ ČARLS IMA RAK: Hitno saopštenje Bakingemske palate!

Svet

KRALJ ČARLS SE VRATIO NA POSAO - Bakingemska palata saopštila radosne vesti za Britance

Svet

HITNO SAOPŠTENJE BAKINGEMSKE PALATE: Kralj Čarls doneo važnu ODLUKU nakon svih LOŠIH VESTI! Evo o čemu je reč!

Showbiz

OGLASIO SE KRALJ ČARLS NAKON VESTI O BOLESTI SNAHE! Emotivno se obratio princezi od Velsa: JAKO SAM PONOSAN NA KEJT!