Celo selo tražilo dečaka (5), morala da reaguje i policije: Kad su ga pronašli i saznali zašto je pobegao, pobeleli su od šoka

Roditelji i policija u jednom selu doživeli su pravu dramu u nedelju popodne, kada je mali dečak pobegao iz kuće i nestao bez traga. Potraga je trajala satima, a tek uz pomoć policije i psa tragača dete je pronađeno uplašeno, ali nepovređeno.

Nestanak je prijavljen u popodnevnim satima u mestu Valške Klobuki, selu u okolini češkog grada Zlin, kada je spoljašnja temperatura bila nešto ispod pet stepeni. Kako je padala noć, rasla je i zabrinutost, jer su šanse da se dete pronađe postajale sve manje.

Prema navodima policije, roditelji su posumnjali da se dečak uplašio maskiranih ljudi, "đavola“, koji su prethodnih dana prolazili selom u okviru lokalnih običaja. Nakon višečasovne bezuspešne potrage, odlučili su da zatraže pomoć policije.

Na teren su, pored patrola, stigli i vodič službenog psa sa četvorogodišnjim nemačkim ovčarom. Pretraženi su štagljevi, okolina pruge i prostor uz lokalni potok. Posebna pažnja usmerena je ka napuštenoj kolibi u blizini vode.

Upravo tu je pas dao znak da je pronašao nekoga. U drvoredu pored potoka, skriven među smrčama, policajci su zatekli uplašenog dečaka. Srećom, dete je bilo u dobrom stanju, bez povreda, a cela akcija od dolaska vodiča sa psom do pronalaska trajala je manje od 20 minuta. Olakšanje roditelja i policije bilo je ogromno, a potraga se završila srećnim ishodom.

Autor: D.Bošković