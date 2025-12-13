Tramp je Ukrajincima dao PONUDU KOJA SE NE ODBIJA?

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa je spremna da Ukrajini ponudi bezbednosne garancije po ugledu na Član 5 NATO-a, koje bi bile pravno obavezujuće i koje bi odobrio Kongres SAD, saopštio je visoki američki zvaničnik.

"Želimo da Ukrajincima damo bezbednosnu garanciju koja neće biti blanko ček s jedne strane, već će biti dovoljno snažna s druge strane. Spremni smo da je pošaljemo Kongresu na glasanje", rekao je zvaničnik, preneo je Aksios.

Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Stiv Vitkof otputovaće u Berlin tokom vikenda, gde će se sastati sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima, rekao je američki zvaničnik upoznat sa tim pitanjem.

Sastancima će prisustvovati i zet predsednika SAD Džared Kušner, preneo je Rojters, prema istom izvoru.

Vitkof će se u nedelju i ponedeljak sastati i sa kolegama iz Francuske, Velike Britanije i Nemačke.

O sastanku je prvi izvestio Volstrit žurnal, koji je naveo da se očekuje prisustvo francuskog predsednika Emanuela Makrona, britanskog premijera Kira Starmera i nemačkog kancelara Fridriha Merca.

Bela kuća je u četvrtak saopštila da će Tramp poslati zvaničnika na sastanak samo ukoliko proceni da je ostvaren dovoljan napredak u mirovnim pregovorima.

