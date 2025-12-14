Japan pogodio zemljotres jačine 4,9 stepeni

Japan je danas pogodio zemljotres magnitude 4,9 po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko‑mediteranski seizmološki centar (EMSC). Epicentar je bio na otvorenom moru, istočno od ostrva Honšu.

Detalji potresa

Epicentar zemljotresa registrovan je na dubini od 10 kilometara, na udaljenosti od 194 kilometra od grada Hačinohea.

Nema povređenih ni štete

Za sada nema izveštaja o povređenima niti o eventualnoj materijalnoj šteti.

Nema opasnosti od cunamija

Nadležne službe saopštile su da nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

Autor: Dalibor Stankov