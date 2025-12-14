AKTUELNO

Svet

Japan pogodio zemljotres jačine 4,9 stepeni

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Japan je danas pogodio zemljotres magnitude 4,9 po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko‑mediteranski seizmološki centar (EMSC). Epicentar je bio na otvorenom moru, istočno od ostrva Honšu.

Detalji potresa

Epicentar zemljotresa registrovan je na dubini od 10 kilometara, na udaljenosti od 194 kilometra od grada Hačinohea.

Nema povređenih ni štete

Za sada nema izveštaja o povređenima niti o eventualnoj materijalnoj šteti.

Nema opasnosti od cunamija

Nadležne službe saopštile su da nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

Autor: Dalibor Stankov

#Cunami

#Hačinohe

#Honšu

#Japan

#Rihterova skala

#Tokio vesti

#Zemljotres

#emsc

#prirodne nepogode

#seizmologija

POVEZANE VESTI

Svet

SNAŽAN ZEMLJOTRES U JAPANU: Potres jačine 5,5 stepeni osetio se u Tokiju - Trajao 20 sekundi

Svet

Tresla se Kina: Pogodio je zemljotres jačine 5,1 stepen

Svet

Japan pogodio zemljotres jačine 6,8 stepeni: Izdato upozorenje na cunami

Svet

Jak zemljotres i na Rodosu! Detektovan potres jačine 4,7 stepeni

Društvo

Fidži pogodio zemljotres jačine 5,6 stepeni!

Svet

TRESLA SE RUSIJA: Zemljotres jačine 4,3 po Rihteru pogodio region Kavkaza