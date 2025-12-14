Hamas: Oružani otpor je legitimno pravo, spremni smo za tehničku upravu u Gazi

Predsednik palestinskog militantnog pokreta Hamas u Pojasu Gaze, Halil al-Haja, izjavio je danas da su "palestinski otpor i njegovo oružje legitimno pravo zagarantovano međunarodnim pravom", dodajući da je pokret "otvoren za razmatranje svih predloga koji čuvaju to pravo" kao i da je Hamas spreman za formiranje tehničke uprave u Gazi.

On je, povodom 38. godišnjice od osnivanja pokreta, naveo za Al Džaziru da je otpor ostvario niz rezultata, među kojima su, kako je rekao, rušenje mita o strateškom odvraćanju i izraelskoj bezbednosnoj nadmoći.

Al-Haja je pozvao na hitno formiranje tehničke, odnosno ekspertske komisije od nezavisnih Palestinaca koja bi upravljala Pojasom Gaze, ističući spremnost Hamasa da joj u potpunosti preda sve nadležnosti i olakša njen rad.

On je naveo da su prioriteti Hamasa u narednoj fazi suočavanje sa izazovima i rizicima, kao i korišćenje raspoloživih prilika, među kojima je završetak prve faze sporazuma o prekidu vatre u Gazi, uključujući dopremanje pomoći i opreme za obnovu bolnica, zdravstvenih centara i infrastrukture, kao i otvaranje graničnog prelaza Rafa u oba smera.

Kao jedan od ključnih ciljeva, Hamas je naveo i sprovođenje druge faze sporazuma, koja podrazumeva potpuno povlačenje izraelskih snaga i početak obnove, uz poruku da pokret i palestinske frakcije ostaju privrženi sporazumu i odbacuju svaki oblik starateljstva ili mandata nad palestinskim narodom.

Al-Haja je rekao da je uloga "Saveta za mir" nadzor nad primenom prekida vatre, finansiranjem i obnovom Gaze, dok bi eventualne međunarodne snage, prema njegovim rečima, imale isključivo zadatak da čuvaju primirje i razdvajaju strane na granicama Pojasa Gaze, bez delovanja unutar teritorije.

Al-Haja je ukazao i na tešku humanitarnu situaciju u Gazi, pozvavši na pojačane napore za pružanje pomoći i sprečavanje ponavljanja humanitarnih katastrofa, kao i na položaj Palestinaca na Zapadnoj obali i u Izraelu, ocenjujući da Izrael ubrzano sprovodi politiku prisvajanja zemlje uz ćutanje međunarodne zajednice.

Na kraju, pozvao je na pravno gonjenje Izraela, njegovu političku izolaciju i procesuiranje njegovih lidera pred međunarodnim sudovima zbog, kako je naveo, ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti.

Autor: Marija Radić