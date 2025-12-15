OGLASILA SE MAJKA TERORISTE IZ SIDNEJA! Pozvao je pre pokolja, u automobilu pronađen JEZIV simbol (FOTO/VIDEO)

Posle terorističkog napada u Sidneju, policija je saopštila da su napadači u automobilu imali pored eksploziva i zastavu ISIS-a, a oglasila se i majka Naveda Akrama.

Napadači Sadžid Akram (50) i njegov sinNaved Akram (24), koji suubili 15 ljudi na proslavi Hanuke u Sidneju u najsmrtonosnijoj masovnoj pucnjavi u Australiji u poslednjih gotovo 30 godina, bili su radikalizovani u verskom centru, a u njihovom vozilu pronađena je zastava Islamske države. U automobilu su takođe pronađene i eksplozivne naprave.

Otac i sin bili povezani sa ekstremističkim mrežama

Otac i sin, za koje je utvrđeno da imaju veze sa ekstremističkim mrežama, identifikovani su u utorak kao napadači odgovorni za najsmrtonosniju masovnu pucnjavu u Australiji u više od tri decenije.

Sadžid Akram (50) i njegov 24-godišnji sin Naved otvorili su vatru na javnoj proslavi Hanuke na plaži Bondi u Sidneju, ubivši 15 ljudi i ranivši još 42, među kojima su i dva policajca.

Pucnjava u Sidneju, dan posle. Tuga i bol u Australiji posle terorističkog napada u kojem je ubijeno 15, a ranjeno više od 40 ljudi. Otac i sin poreklom iz Pakistana počinili masakr tokom proslave prvog dana jevrejskog praznika Hanuka na plaži Bondi.

Sadžid Akram, australijski državljanin poreklom iz Pakistana, stigao je u zemlju 1998. godine sa studentskom vizom. Njegov sin je rođen u Australiji. Prema navodima vlasti, napadači su bili naoružani sa najmanje tri dugačka vatrena oružja, dok je u njihovom vozilu pronađena zastava povezana sa Islamskom državom. Sadžid Akram je ubijen nakon nekoliko minuta pucnjave, dok je Naved teško ranjen i nalazi se u bolnici.

Masakr tokom proslave Hanuke

Napad je počeo u 18:47 časova u ponedeljak, tokom proslave Hanuke u organizaciji pokreta Čabad, kojoj je prisustvovalo nekoliko stotina članova zajednice. Svedočanstva i snimci sa sigurnosnih kamera zabeležili su više od šest minuta neprekidne pucnjave. Porodice su bežale u zaklon dok su ljudi padali pogođeni mecima, mnogi pokušavajući da zaštite svoje najbliže.

Ranija istraga obaveštajnih službi

Australijski obaveštajni zvaničnici potvrdili su da je Australijska bezbednosno-obaveštajna organizacija (ASIO) još 2019. godine otvorila istragu protiv Naveda Akrama zbog veza sa ćelijom povezanom sa ISIS-om u Sidneju.

Međutim, premijer Entoni Albaneze izjavio je da tada nije bilo dokaza o neposrednoj pretnji.

Islamski centar Al-Murad u Sidneju, gde je Naved pohađao nastavu godinu dana, oštro je osudio napad. Osnivač centra Adam Ismail rekao je da je Naved 2019. pohađao časove Kurana i arapskog jezika, dodavši: "Nedvosmisleno osuđujem ovaj čin nasilja i izražavam saučešće žrtvama, njihovim porodicama i jevrejskoj zajednici."

Žrtve iz jevrejske i izraelske zajednice

Među 15 ubijenih nalaze se istaknuti članovi lokalne jevrejske i izraelske zajednice. Poginuli su, između ostalih, rabin Eli Šlanger (41), izaslanik Čabada i jedan od organizatora događaja; Aleks Klejtman (87), preživeli u Holokaustu koji je poginuo štiteći suprugu; Tibor Vajcman, koji je takođe upucan dok je pokušavao da zaštiti svoju ženu; Dan Elkajam (27), francusko-izraelski državljanin koji se doselio u Sidnej pre godinu dana; rabin Jakov Halevi Levitin iz Čabada; Ruben Morison (62), poreklom iz bivšeg Sovjetskog Saveza; Piter Majger, penzionisani policajac Novog Južnog Velsa koji je fotografisao događaj; kao i desetogodišnja devojčica Matilda, čija je porodica objavila njenu fotografiju, ali ne i prezime.

Još 42 osobe su ranjene, od kojih je 11 u teškom stanju, uključujući i dva policajca. Bolnice širom Sidneja i dalje su u stanju pojačane pripravnosti.

Izjava majke i komšija

Majka Naveda Akrama, Verna Akram, izjavila je za australijske medije da joj je sin rekao kako on i otac idu u zaliv Džervis na pecanje.

- Pozvao me je i rekao: "Mama, išli smo na plivanje, sad ćemo da jedemo" - ispričala je.

Opisala je sina kao tihog i nenasilnog čoveka koji je izbegavao alkohol, cigarete i druženja, i koji je nedavno izgubio posao u građevinskoj firmi.

- Nikada nije imao oružje i nije bio osoba koja bi povredila druge - rekla je ona.

Porodica Akram živela je u trosobnoj kući u naselju Boni­rig na zapadu Sidneja. Komšije su ih opisale kao povučene ljude sa malo kontakta sa zajednicom.

- Delovali su kao sasvim normalni ljudi. Nikada ovo ne bismo mogli da zamislimo - rekao je jedan od komšija.

Strah u jevrejskoj zajednici

Pucnjava je duboko potresla jevrejsku zajednicu u Australiji. Mnogi izraelski i jevrejski restorani u Sidneju ostali su zatvoreni u utorak, dok su brojne proslave Hanuke u Sidneju i Melburnu otkazane.

Pokrenuta je i građanska inicijativa koja poziva ljude da u 18:47 časova - tačno u vreme početka napada - upale sveće na prozorima u znak sećanja na žrtve.

Ejal, Izraelac koji već tri godine živi u Sidneju, rekao je da mu je napad uništio osećaj sigurnosti.

- Došli smo ovde da pobegnemo od pritiska u Izraelu. Planirali smo povratak krajem sledeće godine, ali to bi moglo da se desi i ranije. Balon u kojem smo živeli je pukao.

Australijska policija nastavlja istragu o motivima napada, kao i o tome kako su dvojica napadača uspela da izvedu ovako veliki napad uprkos ranijim upozorenjima.

Premijer Albaneze opisao je pucnjavu kao "gnusan čin terora" i najavio reviziju postojećih procedura za prepoznavanje i sprečavanje domaćih bezbednosnih pretnji.

