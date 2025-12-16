AKTUELNO

Svet

UBIJENO DETE: Napad nožem u školi kod Moskve - Čuvar teško ranjen

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Pavel Golovkin ||

Tinejdžer je napao nožem čuvara i jednog učenika u školi u Moskovskoj oblasti, a dete je podleglo povredama, saopštio je Ruski istražni komitet.

"Jutros je u obrazovnoj ustanovi koja se nalazi u selu Gorki-2 u gradskom okrugu Odincovo maloletnik je nožem izbo radnika obezbeđenja i učenika. Dete je preminulo od posledica povreda", saopštio je Istražni komitet, prenosi Interfaks.

Utvrđuju se sve okolnosti incidenta, saopštile su ruske vlasti.

Navedeno je i da je napadač neutralisan i priveden, prenosi Interfaks.

Prema policiji Moskovske oblasti, poziv o vanrednoj situaciji primljen je u 9 časova ujutru.

Prema izveštaju, "jedan učenik je nožem izbo radnika obezbeđenja, poprskao biber sprejom, a zatim nožem izbo desetogodišnjeg učenika, koji je preminuo od zadobijenih rana".

Autor: Iva Besarabić

#Dečak

#Moskva

#Policija

#Ubistvo

#škola

POVEZANE VESTI

Svet

UŽAS U BELORUSIJI: Eksplodirala municija u dvorištu kuće, poginulo dete

Region

EVO KO JE BIO META NAPADA U ŠKOLI U ZAGREBU: Isplivali detalji o napadaču, izgledao je JEZIVO - Jedna stvar i dalje MISTERIJA

Region

Detalji užasa u Zagrebu! PREMINULO DETE IMA SAMO 7 GODINA, napadač izbo samog sebe posle krvavog pira

Svet

BROJ ŽRTAVA MASAKRA U MOSKVI PORASTAO NA 143: Među njima je petoro dece!

Region

Potvrđene tragične vesti: U napadu u školi u Zagrebu ubijeno dete

Hronika

DRAMA U OSNOVNOJ ŠKOLI U KALUĐERICI: Osnovac nožem jurio dvojicu školskih drugova, PRETIO DA ĆE IH IZBOSTI