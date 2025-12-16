UBIJENO DETE: Napad nožem u školi kod Moskve - Čuvar teško ranjen

Tinejdžer je napao nožem čuvara i jednog učenika u školi u Moskovskoj oblasti, a dete je podleglo povredama, saopštio je Ruski istražni komitet.

"Jutros je u obrazovnoj ustanovi koja se nalazi u selu Gorki-2 u gradskom okrugu Odincovo maloletnik je nožem izbo radnika obezbeđenja i učenika. Dete je preminulo od posledica povreda", saopštio je Istražni komitet, prenosi Interfaks.

Utvrđuju se sve okolnosti incidenta, saopštile su ruske vlasti.

Navedeno je i da je napadač neutralisan i priveden, prenosi Interfaks.

Prema policiji Moskovske oblasti, poziv o vanrednoj situaciji primljen je u 9 časova ujutru.

Prema izveštaju, "jedan učenik je nožem izbo radnika obezbeđenja, poprskao biber sprejom, a zatim nožem izbo desetogodišnjeg učenika, koji je preminuo od zadobijenih rana".

Autor: Iva Besarabić