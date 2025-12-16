HIT! Italijanska policija uhapsila 21 pripadnika bande, nećete verovati ko im je bio VOĐA

Milanska policija je razbila bandu koja se bavila krađama i iznudama - i uhapsila 21 osobu.
Među uhapšenima je 96-godišnja starica koja je bila na čelu kriminalne grupe, prenose lokalni mediji.
"Zaradili" čak 2,5 miliona evra
Ova grupa otkrivena je nakon istrage započete 2023, nakon serije pljački, otmica i prevara, prenosi Milano Today.
Kako je saopšteno, banda je kriminalnim radnjama došla do dobiti od 2,5 miliona evra.
Vrebali starije građane
Način delovanja grupe bio je najčešće isti, a pripadnici bande predstavljali su se kao lažni policajci.
Na taj način bi prišli uglavnom starijim osobama dok ulaze u kuću, i predstavili se lažnim legitimacijama, nakon čega bi ušli i ukrali što više vrednosti za kratko vreme.
Najčešće su krali nakit koji bi potom prebacili u inostranstvo u kamperu, a zatim bi ga uz saučesništvo juvelira reciklirali.
Zaplenjen novac i vredna roba
Tokom istrage ostvarena je međunarodna saradnja službi, a banda je pored Italije delovala i u Švajcarskoj i Belgiji.
Tokom pretresa u Švajcarskoj, zaplenjeno je 43.000 evra u gotovini, brojni luksuzni satovi, zlatne poluge, nakit i tašne.
Tokom istrage oduzeto je još 15.000 evra u kešu, kao i luksuzna roba u vrednosti od 500.000 evra.
Starica na čelu grupe
Među uhapšenima je 96-godišnja starica za koju su istražitelji naveli da je bila na čelu logističke baze kriminalne grupe.
Ukupna vrednost ukradene robe iznosi oko 2,5 miliona evra, saopšteno je iz policije.
