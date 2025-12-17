DETALJI ISTRAGE UBISTVA BRAČNOG PARA RAJNER: Porodični terapeut alarmirao ćerku

Porodični terapeut alarmirao je ćerku ubijenog para bračnog para Rajner jer nisu otvarali vrata za zakazani termin, prenosi Njujork tajms, pozivajući se na izvor blizak porodici ubijenog filmskog reditelja Roba Rajnera.

Izvor je potvrdio da je Rajnerova ćerka Romi otkrila samo telo svog oca i osporio izveštaje da se bračni par Rajner posvađao sa svojim sinom Nikom na zabavi prethodne večeri.

U Izveštaju se navodi da je terapeut za masažu koji je došao na zakazani termin prvi podigao uzbunu jer nije mogao da uđe na imanje Rajnerovih.

On je kontaktirao njihovu ćerku Romi Rajner koja živi u blizini, a ona je potom ušla u kuću i pronašla telo Roba Rajnera.

Njujork Tajms navodi da je "užasnuta Romi potom pobegla iz kuće ne shvatajući da je u njoj i telo njene majke", a potom je njena cimerka koja je dšla sa njom, prijavila slučaj policiji koja je otkrila tela oba ubijena supružnika.

Neimenovani izvor je takođe osporio informacije koje su preneli mediji da su Rob i Mišel Singer Rajner bili posebno zabrinuti zbog Nikovog ponašanja poslednjih nedelja, rekavši da je porodica "navikla da zajedno rešava Nikove probleme".

Komentarišući izveštaje o navodnom Nikovom "nepredvidivom" ponašanju na zabavi koju je noć uoči ubistva organizovao TV komičar i voditelj Konan O’Brajen izvor Njujork Tajmsa je rekao da, iako nije u poziciji da kaže da li je Rob ukorio svog sina zbog neprikladnog ponašanja na zabavi, tvrdnje da su se njih dvojica "žestoko posvađali nisu tačne".

Šef policije Los Anđelesa, Džim Makdonel, rekao je u utorak da mrtvozornik još uvek nije utvrdio da li su Rajnerovi preminuli kasno u subotu ili u nedelju, ali u izveštajima medija se sugeriše da stanje pronađenih tela ukazuje na to da su bili mrtvi nekoliko sati pre dolaska policije.

Vlasti su optužile Nika Rajnera (32) sina ubijenog para za dostruko ubistvo prvog stepena i upotrebu opasnog oružja i on je trenutno u pritvoru bez prava na kauciju.

Autor: S.M.