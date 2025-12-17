Srbin silovao i sekirom tukao bivšu devojku, na sudu se branio na neobičan način: Žrtva trpela žestoku torturu

Petostruko osuđivani Srbin (24) pojavio se u sredu pred sudom zbog silovanja i pokušaja nanošenja telesnih povreda. Branio se na neobičan način.

Suđenje u bečkom Landlu nije bilo za one slabih živaca: petostruko osuđivani Srbin (24, živi od minimalne socijalne pomoći) našao se pred sudom zbog trostrukog silovanja bivše devojke i majke svog deteta - tužiteljka je govorila o torturi koju je žrtva morala da pretrpi, piše Heute.

Mlada žena se, prema navodima, uzalud branila od napada. Oni su se dogodili u proleće i leto u stanu svekrve, u koji se 24-godišnjak uselio ubrzo nakon početka veze obeležene nasiljem. Zato što mu je sakrila kokain, navodno ju je zauzvrat ("Dobro, onda sada imamo seks") silovao.

Jednom je, prema optužnici, potpuno pobesneo jer je odbila ekstremne prakse rečima: "Ne, to ne želim".

"Time si mi dokazala da mi ne pripadaš i da ne mogu sve da radim s tobom", navodno joj je rekao, a zatim je nasrnuo na nju.

Pred sudom je iznenada relativizovao optužbe za silovanje.

"U svakom trenutku je mogla da ustane i ode. Nisam joj pretio niti sam je držao, samo je zapala u stanje šoka."

Njegov advokat je u jednom slučaju tražio da se delo prekvalifikuje u povredu seksualne samoodređenosti umesto silovanja, jer navodno nije bilo upotrebe sile.

Posebno uznemirujuća bila je i zajednička optužba za napad sekirom, koji se dogodio u zajedničkom krevetu.

Usred noći je optuženi, koji je navodno spavao sa sekirom, kupljenom na Amazonu, ispod jastuka, probudio devojku snažnim udarcima po telu, koji su ublaženi samo ćebetom.

"Nisam hteo nikoga da povredim, mislio sam da je u krevetu s nama neko stran", tvrdio je. "Osim toga, sekirom sam joj zadao samo jedan udarac."

Sudsko veće mu je to zaista poverovalo, jer devojka u tom incidentu nije povređena.

U vezi sa svim ostalim činjenicama, međutim, poverovali su žrtvi.

Presuda za Srbina, koji već izdržava kaznu u Kazneno-popravnom zavodu Beč-Simering, bila je shodno tome visoka: pored postojeće dvogodišnje zatvorske kazne, izrečeno mu je još 5,5 godina dodatne kazne, pa ukupno mora da provede sedam godina u zatvoru.

Žrtvi je dosuđeno 5.000 evra, pravosnažno.

Autor: S.M.