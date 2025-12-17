AKTUELNO

Svet

HOROR NA POZNATOM IZVORU: Došli po lekovitu vodu, pa počeli da padaju jedan po jedan – turista iz Češke stradao, vlasti zatvorile pristup!

Foto: Printscreen Instagram

Velika tragedija potresla je istočnu Slovačku – kod popularnog izvora Salvator ljudi su gubili svest, a jedan turista iz Češke izgubio je život.

Na lokalitetu Salvator, u blizini sela Lipovce u istočnoj Slovačkoj, zabeleženo je više ozbiljnih incidenata nakon što su posetioci počeli da gube svest kod poznatog mineralnog izvora. Jedan češki turista nije preživeo, što je izazvalo veliku zabrinutost i dovelo do zatvaranja pristupa vodi.

Kompanija za eksploataciju mineralne vode još u novembru je donela odluku da zatvori izvor, nakon što je primećeno da se u blizini sve češće dešavaju nesvestice. U jednom slučaju muškarac je morao da bude reanimiran na licu mesta.

Gradonačelnik Lipovaca izjavio je: „Pokušao je da se izvuče iz udubljenja pored izvora. Radnici koji su bili u blizini videli su ga i pomogli mu. Preživeo je. Nažalost, u septembru je jedan čovek došao sam po vodu i nije imao sreće – nije preživeo.“

U septembru prošle godine pronađeno je telo

sedamdesetogodišnjeg državljanina Češke Republike. Policija je pokrenula istragu, ali je obdukcija pokazala da je smrt nastupila usled patoloških uzroka, pa je postupak obustavljen. Ipak, slučaj je dodatno pojačao zabrinutost zbog bezbednosti na lokalitetu.

Ugljen-dioksid glavni krivac

Stručnjaci su utvrdili da se u blizini izvora nakupljao ugljen-dioksid, koji prirodno izlazi iz mehurića mineralne vode. U zatvorenom ili slabo provetrenom prostoru gas može brzo dostići opasne koncentracije i izazvati gubitak svesti.

Problem je saniran ugradnjom ventilatora i sistema za upozorenje. „Kada uređaj registruje povećanu koncentraciju gasa, automatski se aktivira svetlosni alarm“, objasnio je Vladimír Jurec iz kompanije Exim Servis.

Uprkos merama, pristup izvoru ostaje ograničen, a lokalne vlasti upozoravaju da boravak na sličnim prirodnim lokalitetima može biti opasan ukoliko se ne poštuju bezbednosna upozorenja.

Autor: Dalibor Stankov

