FENOMEN ILI JEZIVA REALNOST? Udala se za AI dečka kog je sama napravila: Ovo venčanje je zapalilo internet

Priča iz Japana ovih dana izaziva snažne reakcije širom sveta. Jurina Noguči, 32-godišnja operaterka u kol centru, venčala se sa svojim AI partnerom koga je sama kreirala uz pomoć ChatGPT-a, a burme je razmenila dok je mladoženju gledala kroz pametne naočare za virtuelnu realnost.

Njen suprug, Lune Klaus Verdure, digitalna je verzija lika iz video igre, bez fizičkog tela i bez glasa. Tokom ceremonije, njegove zavete čitao je organizator venčanja Naoki Ogasavara, dok je Noguči u balskoj haljini stajala pred ekranom na kome se pojavljivao njen AI partner.

Iako je, kako navodi Reuters, bila izložena brojnim negativnim komentarima, Noguči tvrdi da je svesno donela odluku i da je potpuno razumela šta radi.

AI veze postaju društveni fenomen

Noguči je ChatGPT prvi put koristila kada je tražila savet oko problematične veridbe sa stvarnom osobom. Nakon što je četbot sugerisao da prekine taj odnos, ona je kasnije počela da razvija AI verziju lika Klausa, sve dok nije dobila partnera koji je verno imitirao način govora i ponašanja tog lika.

Prema podacima koje prenosi Reuters, sklonost ka takozvanim "fiktoromantičnim" vezama u Japanu je u porastu. Istraživanje Japanskog udruženja za seksualno obrazovanje pokazuje da je još 2023. godine čak 22 odsto devojčica srednjoškolskog uzrasta bilo otvoreno za emotivne odnose sa izmišljenim likovima.

Music played in a wedding hall in western Japan as Yurina Noguchi, wearing a white gown and tiara, dabbed away her tears, taking in the words of her husband-to-be: an AI-generated persona gazing out from a smartphone screen https://t.co/K5YgJcCTDX pic.twitter.com/hUKdozvkus — Reuters (@Reuters) 17. децембар 2025.

Stručnjaci za etiku veštačke inteligencije upozoravaju da ovakvi odnosi nose ozbiljne rizike. Profesor sociologije Ičijo Habuči ističe da AI nudi savršeno prilagođenu komunikaciju bez frustracija koje postoje u stvarnim odnosima, što može da iskrivi percepciju realnosti.

Sama Noguči kaže da je svesna opasnosti. Ograničila je korišćenje ChatGPT-a na manje od dva sata dnevno i dodatno je prilagodila upite kako njen AI partner ne bi podsticao nezdrave odluke ili ponašanja.

Autor: S.M.