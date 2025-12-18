AKTUELNO

Svet

FENOMEN ILI JEZIVA REALNOST? Udala se za AI dečka kog je sama napravila: Ovo venčanje je zapalilo internet

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Priča iz Japana ovih dana izaziva snažne reakcije širom sveta. Jurina Noguči, 32-godišnja operaterka u kol centru, venčala se sa svojim AI partnerom koga je sama kreirala uz pomoć ChatGPT-a, a burme je razmenila dok je mladoženju gledala kroz pametne naočare za virtuelnu realnost.

Njen suprug, Lune Klaus Verdure, digitalna je verzija lika iz video igre, bez fizičkog tela i bez glasa. Tokom ceremonije, njegove zavete čitao je organizator venčanja Naoki Ogasavara, dok je Noguči u balskoj haljini stajala pred ekranom na kome se pojavljivao njen AI partner.

Iako je, kako navodi Reuters, bila izložena brojnim negativnim komentarima, Noguči tvrdi da je svesno donela odluku i da je potpuno razumela šta radi.

AI veze postaju društveni fenomen

Noguči je ChatGPT prvi put koristila kada je tražila savet oko problematične veridbe sa stvarnom osobom. Nakon što je četbot sugerisao da prekine taj odnos, ona je kasnije počela da razvija AI verziju lika Klausa, sve dok nije dobila partnera koji je verno imitirao način govora i ponašanja tog lika.

Prema podacima koje prenosi Reuters, sklonost ka takozvanim "fiktoromantičnim" vezama u Japanu je u porastu. Istraživanje Japanskog udruženja za seksualno obrazovanje pokazuje da je još 2023. godine čak 22 odsto devojčica srednjoškolskog uzrasta bilo otvoreno za emotivne odnose sa izmišljenim likovima.

Stručnjaci za etiku veštačke inteligencije upozoravaju da ovakvi odnosi nose ozbiljne rizike. Profesor sociologije Ičijo Habuči ističe da AI nudi savršeno prilagođenu komunikaciju bez frustracija koje postoje u stvarnim odnosima, što može da iskrivi percepciju realnosti.

Sama Noguči kaže da je svesna opasnosti. Ograničila je korišćenje ChatGPT-a na manje od dva sata dnevno i dodatno je prilagodila upite kako njen AI partner ne bi podsticao nezdrave odluke ili ponašanja.

Autor: S.M.

#AI

#Japan

#Udaja

#Venčanje

#dečko

POVEZANE VESTI

Auto/Tech

PAO ChatGPT: Korisnici ne mogu da pristupe trenutno najpopularnijem AI servisu!

Extra

Proročanstvo AI verzije Baba Vange za 2025. godinu: Problem sa zdravljem za Trampa, preokret u Ukrajini, Putinova drama

Auto/Tech

Pao ChatGPT! Popularna AI platforma u kolapsu, probleme prijavljuju korisnici širom sveta

Auto/Tech

Zlatno doba ChatGPT je gotovo: Reklame ulaze na velika vrata, korisnici besni!

Domaći

NI MATORA, NI MUNJEZ! Stefani razmenjuje strastvene poljupce sa drugim muškarcem u izlasku! Dujković se oglasio nakon što je isplivao snimak: REKLA JE

Domaći

UDALA SE ĆERKA BILJE KRSTIĆ! Venčala se u šumi na Kosmaju, mladenci nosili venčiće na glavi, a pevačica puca od ponosa: Bilo je prelepo... (FOTO)