Otac pronašao OTETU ĆERKU nakon 43 godine: Kad je policija 'pritisla' majku, usledilo je ŠOK OTKRIĆE

Priča koja je potresla Kentaki i privukla pažnju Amerikanaca počinje 1983. godine, kada je Debra Li Njuton odlučila da napusti muža, Džoa Njutona, i sa trogodišnjom ćerkom Mišel napusti dom u Luivilu.

Iako je porodica pripremala selidbu u Džordžiju, zbog Debrinog novog posla, ona je otišla ranije sa detetom. Nakon, kako su vlasti opisale, “poslednjeg telefonskog poziva” ocu - između 1984. i 1985. godine, majka i ćerka su potpuno nestale.

Nisu odustajali od potrage

Džo je godinama živeo bez odgovora na pitanje gde mu se nalazi ćerka.

“Uvek je bila u našem srcu“, rekao je lokalnim medijima.

Porodica nije odustajala od potrage, ali nije bilo tragova. Debra je osumnjičena za više krivičnih dela, između ostalih kršenja propisa o starateljstvu, a neko vreme se nalazila među osam najtraženijih otmičara-roditelja na FBI listi.

Bizarni slučaj je 2000. godine odbačen, jer nadležni nisu mogli da stupe u kontakt sa Džoom, dok je Mišel 2005. izbrisana iz Nacionalne baze nestale dece.

NEW: Woman arrested after 40 years for abducting a child, friend thinks the police are joking during the arrest.



"Uh oh, they're coming for you, Sharon!" the friend joked.



But the woman's name is not Sharon. Her real name is Debra Newton, and she had created an entirely new… pic.twitter.com/g8H7ZgvHnF — Collin Rugg (@CollinRugg) 17. децембар 2025.

Život pod novim imenom

Deceniju kasnije, član porodice je podstakao policiju okruga Džeferson da pokrene potragu, a Debra je 2016. ponovo optužena. Ipak, odgovori su izostali do 2024, kada je Nacionalni centar za nestalu decu objavio starosno-izmenjenu fotografiju, pokazujući kako bi Mišel i Debra mogle izgledati danas.

Nakon objave fotografije, jedan stanovnik okruga Marion na Floridi je kontaktirao Crime Stoppers, identifikujući moguću 66-godišnju ženu pod drugim imenom.

Policija je uporedila noviju fotografiju sa slikom Debre iz 1983. i potvrdila sličnost. Dalja DNK analiza sa Debrinom sestrom pokazala je 99,99% podudarnost. Otkriveno je da Debra živi u penzionerskom naselju The Villages na Floridi, dok je Mišel pronađena u drugoj saveznoj državi, gde je živela pod novim imenom.

"Bilo je kao da je ponovo beba"

Pre dve nedelje, Mišel se vratila kući sa posla i bila šokirana kada je zatekla policiju na svom pragu.

“Rekli su mi: ‘Nisi ono što misliš da jesi. Ti si nestala osoba. Ti si Mišel Meri Njuton’“, ispričala je danas 45-godišnja žena.

Tek tada je shvatila da je bila žrtva otmice i sve što je propustila odrastajući. Njen otac Džo je, nakon više od četiri decenije, konačno mogao da doživi trenutak koji ga je ganuo do suza, prenosi Daily Mail.

“Bilo je kao da je ponovo beba. Kao da je anđeo. Taj trenutak ne bih menjao ni za šta“, rekao je medijima nakon susreta sa ćerkom.

"Moj cilj je da ih podržim"

Zamenik šerifa Stiv Hili je istakao da ovakav slučaj policajci vide jednom u karijeri i pohvalio istragu i hrabrost osobe koja je dala ključnu informaciju.

Debra se suočava sa više optužbi za koje ne postoji zastarelost. Sudski dokumenti pokazuju da se izjasnila da “nije kriva” i da je puštena na slobodu uz kauciju. Ponovo će se pojaviti pred sudom 23. januara.

U međuvremenu, Mišel pokušava da ponovo uspostavi vezu sa porodicom.

“Moj cilj je da ih podržim i pomognem da sve ovo mirno dožive”, rekla je medijima.

Autor: S.M.