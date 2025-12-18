OBJAVLJENE NOVE SKANDALOZNE EPSTAJNOVE SLIKE! Citati iz 'Lolite' ispisani po ženskim stopalima i grudima - Prepiska o ceni devojke (18) iz Rusije sve ZAPREPASTILA (FOTO)

Demokrate u Nadzornom odboru Predstavničkog doma američkog Kongresa objavile su danas još jedan niz fotografija u vezi sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom. Ukupno je objavljeno 68 fotografija koja se dovode u vezu sa osuđenim seksualnim prestupnikom.

Demokrate su fotografije pronašli u Epstajnovoj zaostavštini. Američka vlada ima rok do sutra da podeli sav materijal u vezi sa Epstinom koji poseduje.

Među objavljenim materijalima je fotografija pasoša ukrajinske državljanke, sa zatamnjenim ličnim podacima, kao i fotografije različitih putnih i identifikacionih dokumenata iz inostranstva, uključujući pasoše Litvanije, Ukrajine, Češke i Rusije, uz zatamnjene podatke, kao i južnoafričku ličnu kartu i italijansku vozačku dozvolu.

Između ostalog, objavljena je i fotografija Epstajnovog američkog pasoša.

Rukom pisane poruke na telu

🔴Democrats have published 68 new photographs from the paedophile financier’s estate



Read more ⬇️https://t.co/oTgdc2jkqW pic.twitter.com/hWM9WzXhLu — The Telegraph (@Telegraph) 18. децембар 2025.

Pojedine fotografije prikazuju citate iz romana "Lolita" Vladimira Nabokova ispisane na različitim delovima nekog ženskog tela. Roman govori o muškarčevoj opsesiji i seksualnom zlostavljanju dvanaestogodišnje devojčice.

Na snimcima se vide delovi teksta ispisani na grudima, stopalu, kuku, vratu i duž kičme, dok završna rečenica iz odlomka nije prikazana.

Natpis koji se pojavljuje na stopalu glasi:

- Bila je Lo, obična Lo, ujutru, visoka 1,2 metra u jednoj čarapi.

Kada je reč o poruci koja je napisana na grudima na njoj piše:

- Vrh jezika koji se spušta tri stepenika dole.

Druge fotografije prikazuju poruke na vratu, kukovima i leđima.

House Oversight Committee releases photos from Epstein estate, from a trove of 95,000 images the committee received last week. The photos can be accessed in article. https://t.co/ow4ilq6U1l — Donna Bonilla (@flmkrD) 18. децембар 2025.

Skandalozne SMS poruke

Među slikama je i ono što izgleda kao snimak ekrana tekstualne poruke, u kojoj se naizgled raspravlja o ceni za devojku.

- Ne znam, probaj da pošalješ nekog drugog. Imam prijateljicu izviđača, poslala mi je danas neke devojke. Ali traži 1000$ po devojci. Poslaću ti devojke sada. Možda će neka biti dobra za Dž? - piše u porukama.

Osoba zatim šalje detaljan opis uključujući ime, "18 godina", visinu, mere, težinu, napomenu o Šengen zoni i "gradu polaska". Mnogi detalji su prekriveni, ali su starost, kvačica pored Šengena i Rusija vidljivi.

Nije pružen kontekst za ovaj razgovor, i nije jasno ko su učesnici razmene poruka.

Samostrel i bočica lekova

Jedna slika prikazuje dva kamuflažna složena samostrela, iako kontekst koji ih okružuje nije jasan. Na drugoj slici je prikazana bočica sa fenazopiridinom, dok su ostale informacije na bočici znatno redigovane.

Bil Gejts i Noam Čomski

Bil Gejts jedan je od poznatih ličnosti koji se pojavljuju na nanovijim fotografijama.

Identitet žene je sakriven, i nije jasno kada je fotografija snimljena.

Democrats on the House Oversight Committee release more photos from Jeffery Epstein’s estate



New photos show Noam Chomsky with Epstein on his jet and Bill Gates pictured next to an unknown woman



Article link: https://t.co/hlBKUcm4yj pic.twitter.com/4VrzkfoYi4 — Politics & Poll Tracker 📡 (@PollTracker2024) 18. децембар 2025.

Takođe je objavljena i fotografia na kojoj Čomski i Epstajn sede u avionu.

Demokratski članovi Nadzornog odbora Predstavničkog doma objavili su 12. decembra nove fotografije za koje navode da potiču sa Epstajnoog imanja, a koje prikazuju niz moćnih i javno poznatih ljudi povezanih sa preminulim finansijerom, među njima su američki predsednik Donald Tramp, bivši predsednik Bil Klinton i osnivač Majkrosofta Bil Gejts.

Početkom meseca, demokrate su objavile i nikad viđene fotografije sa Epstajnovog ostrva.

Ova uramljena fotorafija na stolu pedofila Epstajna sve je zgrozila.

Ova vest dolazi neposredno nakon što je predsednik Donald Tramp potpisao zakon koji obavezuje Ministarstvo pravde da objavi sve Epstajnove dokumente koje poseduje.

Autor: Iva Besarabić