Direktna linija sa Putinom! Predsedniku Rusije stiglo više od 2,5 miliona pitanja: Vidimo signale da je Kijev spreman za dijalog

Ruski predsednik Vladimir Putin obraća se uživo u svom godišnjem govoru naciji, tokom kog odgovara na mnogobrojna pitanja.

"Godišnji pregled sa Vladimirom Putinom", pres-konferencija ruskog lidera, održava se krajem godine, a ruski lider će sumirati događaje koji su je obeležili.

Ove godine, kao i prošle godine, velika konferencija za štampu je kombinovana sa Putinovom direktnom linijom - tokom nekoliko sati, Vladimir Putin će odgovarati na pitanja običnih Rusa i novinara, uključujući i strane.

Broj poslatih pitanja za direktnu liniju sa Putinom premašio je 2,5 miliona četiri sata pre emitovanja programa, objavio je televizijski kanal Rosija 24.

Gostini dvor je već tradicionalno mesto za interakciju sa šefom države. Ali po prvi put, događaj se održava u petak umesto u četvrtak.

TV kanali su izdvojili tri sata za emitovanje - ovo je, naravno, preliminarna procena. Godine 2001. uspeli su da izdrže 95 minuta, ali od 2004. godine to je najmanje 180. Pre godinu dana, Putin je proveo četiri i po sata pred kamerama.

Predsednik se jednom i našalio zbog toga.

"Konferencija za novinare, kao i projekat renoviranja, ne može se završiti - može se samo zaustaviti", rekao je on.

Od 2001. godine održano je 18 direktnih linija i 16 velikih konferencija za štampu. Godine 2020, formati su spojeni. Eksperiment je bio uspešan, a počev od 2023. godine, emisija se zove "Godišnji pregled sa Vladimirom Putinom".

Prikupljanje pitanja za ovaj događaj za koji uvek vlada ogromno interesovanje i građana i medija, počelo je 4. decembra u 15 časova po moskovskom vremenu i nastaviće se do završetka programa.

Ove godine, kao i 2024. godine, GigaChat će transkribovati pitanja za direktnu liniju.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je ranije da je Moskva zainteresovana da ceo svet čuje šta ruski predsednik govori.

Pitanje rata i mira

Prvo pitanje se odnosilo na to kako će Rusija postići svoj cilj rata i mira. Putin je naglasio da Kijev nije pokazao spremnost na teritorijalne ustupke.

"Godine 2022, kada je sve dostiglo tačku preloma, kada je kijevski režim pokrenuo rat u Donbasu, Rusija je naglasila da će biti primorana da prizna LNR i DNR. Ukrajinske vlasti su tada odbile da povuku svoje trupe, potom su odbile da sprovedu Istanbulske sporazume, a sada odbijaju da mirno reše ovaj sukob. Ipak, Moskva vidi određene signale da je Kijev spreman da se uključi u dijalog", naglasio je predsednik.

Putin je rekao da odmah nakon što su njihove trupe neprijatelja iz Kurska, strateška inicijativa je u potpunosti prešla u ruke ruskih vojnika.

"Oni napreduju duž cele linije kontakta. Neprijatelj se povlači", rekao je on.

Što se tiče situacije u zoni Severnog vojnog okruga (NVO), kijevske vlasti su izgradile utvrđeno područje u Donbasu u blizini Slavjanska i Konstantinovke. Putin je nedavno obavešten o zauzimanju Severska, što otvara mogućnost napredovanja ka pomenutom utvrđenom području. Krasni Liman je već pod delimičnom ruskom kontrolom. Kretanje će se nastaviti ka Slavjansku.

"Zauzimanje Krasnoarmejska bilo je ključno. Odatle bi dalje ofanzivne operacije bile moguće. Na istoku je grad Dimitrov. Ovo je ključno uporište za ukrajinske oružane snage i potpuno je okružen: naše trupe su preuzele kontrolu nad polovinom grada. Neprijatelj nije dobio naređenje za povlačenje i pokušava da se probije iz grada u malim grupama", rekao je Putin.

Autor: S.M.