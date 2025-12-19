Nikola pronađen mrtav u stanu u Trstu: Zbog sumnjive prošlosti smrt pod velom misterije

U ranim popodnevnim satima juče u svom stanu u ulici Via Maklij, u tršćanskoj četvrti San Luiđi, pronađen je mrtav muškarac star 73 godine. Reč je o Nikoli Granijeriju, bivšem trgovcu, čijim se ličnim profilom i prošlošću sada bave istrage državne policije.

Granijeri je živeo sam u stanu na prvom spratu zgrade na broju 16. Uzbunu je podigao jedan poznanik, koji je kontaktirao nadležne organe nakon što nije uspeo da stupi u kontakt sa njim, prenosi portal Trieste News.

Po dolasku hitne pomoći, zdravstveni radnici mogli su samo da konstatuju smrt, koja je nastupila pre više sati.

Na licu mesta intervenisali su kriminalistička policija, forenzička policija, dežurni tužilac Andrea La Ganga i, nešto kasnije, glavna tužiteljka Patricija Kastaldini.

Muškarac je pronađen u lokvi krvi, sa povredom glave u potiljačnom delu. Stan nije delovao potpuno ispreturano: ulazna vrata nisu bila zaključana, a prema dosadašnjim saznanjima, u spavaćoj sobi i hodniku pronađeni su ormari sa otvorenim vratima, fioke u dnevnoj sobi bile su otvorene, kao i jedna kutija koja se nalazila na podu. Tragovi krvi navodno su uočeni u više prostorija i na pojedinim predmetima u stanu.

Na profilu žrtve sada se pojavljuju elementi povezani sa njegovom sudskom prošlošću. Kako piše list Il Piccolo, Granijeri je 2016. godine u početku bio optužen za lihvarstvo u okviru slučaja vezanog za pozajmljivanje novca osobi koja je patila od patološkog kockanja, ali je ta optužba kasnije odbačena. Postupak je bio deo procesa za iskorišćavanje nesposobne osobe, koji je okončan oslobađajućom presudom.

Takođe, prema pisanju Il Piccola i sudskim izvorima, muškarac se tokom vremena suočavao i sa drugim postupcima, među kojima su jedan za prikrivanje kradenih stvari, uz zaplenu dragocenosti, i jedan za neovlašćeno obavljanje delatnosti kreditnog posredovanja. Nijedan od tih postupaka nije se završio pravosnažnom presudom.

U poslednje vreme, prema informacijama koje su procurile, Granijeri se bavio kupovinom i prodajom nakita, što je sada predmet provere istražitelja koji pokušavaju da rekonstruišu njegove odnose, aktivnosti i kretanja u satima i danima koji su prethodili smrti.

Tokom provera, dvojica mladića u ranim dvadesetim godinama dovedena su u policijsku upravu radi utvrđivanja činjenica. Nije razjašnjeno da li su saslušani u svojstvu svedoka ili iz drugih razloga.

Istraga se nastavlja kako bi se razjasnili uzroci smrti i utvrdilo da li je reč o prirodnoj smrti ili o nasilnom činu.

Za sada, kako navode istražni izvori, nijedna mogućnost nije isključena

Autor: S.M.