Makron u UAE: Božić sa francuskim vojnicima i pregovori o zajedničkoj borbi protiv narko kartela

Francuski predsednik Emanuel Makron boraviće u poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) danas i sutra kako bi proslavio Božić sa francuskim vojnicima raspoređenim u inostranstvu i promovisao partnerstvo sa ovom zalivskom zemljom u borbi protiv trgovine narkoticima.

Makron, u pratnji ministarke odbrane Francuske Ketrin Votrin, tokom posete će se sastati sa predsednikom UAE šeikom Muhamedom bin Zajedom el Nahjanom, kako bi razgovarali o "jačanju strateškog partnerstva" između dve zemlje, sa naglaskom na sigurnosnu i odbrambenu saradnju.

Francuska, prema pisanju "Figaroa", sada želi da obezbedi podršku UAE u "ratu" koji je pokrenula protiv trgovine narkoticima.

Više od 900 francuskih vojnika trenutno je raspoređeno u tri baze u Emiratima.

Francuska učestvuje u operaciji Aspides, koja štiti brodove od napada Huta na Crvenom moru, kao i u operaciji Šamal, u okviru koalicije protiv Islamske države.

Kako je saopštila Jelisejska palata, prisustvo francuskih trupa u Emiratima odražava želju Francuske da zadrži sposobnost "samostalnog delovanja u napetom međunarodnom okruženju".

Autor: Marija Radić