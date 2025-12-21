Drama na nebu: Avion naglo počeo da pada, sve je treperilo, putnici mislili da će se srušiti

Avion Er Fransa AF7562 koji je saobraćao između aerodroma Orli u Parizu i Ajača preusmeren je ka Lionu, nakon nešto više od 35 minuta leta, zbog tehničkog problema.

Avio-kompanija je saopštila da se problem odnosio na avion tipa Erbas A320, ne navodeći detalje, prenosi televizija BFM.

"Odluka je doneta u skladu sa procedurama proizvođača, pravilima kompanije i primenom principa predostrožnosti", navela je avio-kompanija.

Er Frans nije izneo detalje o tačnoj prirodi tehničkog problema, međutim, pojedini putnici, kako su objavili "Kors-matan" i RTL, izjavili su da se pojavila vatra u predelu jednog krila aviona, kao i da je došlo do naglog gubitka brzine Erbasa A320.

"U jednom trenutku avion je naglo počeo da pada. Sve se upalilo, dugmad su svetlela, sve je treperilo. Jedan čovek je uzeo svoju decu u naručje jer su pomislili da će se avion srušiti", ispričala je za RTL Kristel, jedna od putnica na letu Pariz-Ajačo.

Pozivajući se na svedočenja putnika, "Kors-matan" je objavio da je u avionu bilo prilično uznemirujuće, mnogo vriske, dosta panike i da je osoblje bilo vidno napeto iako u incidentu nije bilo povređenih.

Prema navodima Er Fransa, avion je normalno sleteo u 18.25 časova na aerodrom u Lionu.

Putnici su potom u 21.45 časova ukrcani u drugi avion za Bastiju, odakle su autobusima prevezeni do Ajača.

Autor: Marija Radić