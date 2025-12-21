Putin spreman na razgovor sa Makronom: Da li jedan poziv može da prekine četvorogodišnji rat na istoku Evrope?

Ruski predsednik Vladimir Putin izrazio je spremnost da razgovara sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom o okončanju rata u Ukrajini i smirivanju tenzija između EU, NATO i Rusije. Iz Pariza je stigao odgovor – Jelisejska palata pozdravila je spremnost Moskve za dijalog.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je Putin spreman da stupi u dijalog sa Makronom, naglasivši da bi obostrana politička volja bila ocenjena isključivo pozitivno.

Francuski predsednik Emanuel Makron istakao je da je u interesu Evrope da se ponovo uspostavi kontakt sa Putinom, kako bi se pronašao okvir za okončanje rata. „Verujem da je u našem interesu, kao Evropljana i Ukrajinaca, da pronađemo odgovarajući okvir za ponovno pokretanje ove rasprave u narednim nedeljama“, rekao je Makron.

EU odobrila kredit Ukrajini

Lideri Evropske unije složili su se da Ukrajini odobre zajam od 90 milijardi evra, kako bi se pokrili budžetski manjkovi u četvrtoj godini sukoba. Međutim, dogovor o korišćenju zamrznute ruske imovine kao izvora sredstava nije postignut.

Makron je nakon samita u Briselu naglasio da bi Evropi i Ukrajini mogao biti koristan direktan razgovor s Putinom, kako bi se Evropa uključila u mirovne pregovore, umesto da ih vode samo SAD.

Pregovori u Berlinu i Majamiju

Protekle nedelje u Berlinu su održani razgovori između Ukrajinaca, Amerikanaca i Evropljana o mirovnom rešenju, dok su pregovori tokom vikenda nastavljeni u Majamiju. Ruski pregovarač Kiril Dmitrijev opisao je prvi krug pregovora kao konstruktivan.

Odgovor Jelisejske palate

Francusko predsedništvo pozdravilo je Putinovu spremnost za dijalog, dodavši da će se u narednim danima odlučiti o modalitetima realizacije. Pariz je naglasio da će se svi razgovori voditi u potpunoj transparentnosti prema ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom i evropskim partnerima, sa ciljem postizanja trajnog mira.

Makron i Putin poslednji put su razgovarali telefonom 1. jula, prvi put posle tri godine, ali tada nisu uspeli da prevaziđu razlike u stavovima.

Autor: Dalibor Stankov