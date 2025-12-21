Porodica pronašla izgubljenog mačka nakon 6 godina: Pred praznike im stigla vest o kojoj su maštali

Statistike pokazuju da će gotovo svaki treći kućni ljubimac pobeći tokom života, no čipovanje značajno povećava šanse za njihov povratak.

Porodica iz Ujedinjenog Kraljevstva 6 dugih godina patila je za mačkom Feliksom koji je nestao. Sve su činili da svog omiljenog krznatog prijatelja pronađu, ali nade je bilo sve manje. Jedan poziv učinio je da ponovo veruju u nemoguće.

Potraga koja je trajala godinama

Porodični mačak Feliks nestao je još 2019. godine. Njegovi vlasnici, slomljeni tugom, pretražili su celo susedstvo i objavljivali njegove fotografije na društvenim mrežama, nadajući se da će ga neko prepoznati. Budući da je Feliks bio čipovan, verovali su će im se javiti osoba koja ga pronađe. No, kako su meseci prolazili i pretvarali se u godine, telefon nije zvonio, a porodica je polako gubila svaku nadu.

Neočekivani poziv i suze radosnice

Šest godina kasnije, porodica je primila poziv koji je sve promenio. Radnici skloništa RSPCA Milton Keynes i North Bucks javili su im da je Feliks pronađen. Neto ga je uočio u svom dvorištu i doneo u sklonište misleći da je lutalica. Skeniranje mikročipa otkrilo je da je mačak bio registrovan kao nestao i još uvek povezan s kontaktnim podacima obitelji. Čim su čuli vest, vlasnici su došli po svog davno izgubljenog ljubimca.

"Mačak je pronađen blizu mesta gde žive, udaljen oko 5 do 10 minuta vožnje", izjavila je za Newsweek Emily Levrti menadžerica društvenih medija skloništa. "Proveli su sate pretražujući područje kada je prvi put nestao."

Nakon toliko godina bez ikakvih vijesti, obitelj je pretpostavila da je Feliks uginuo, zbog čega je ponovni susret bio emotivan, ispunjen suzama i zagrljajima. Iako osoblje nije sigurno je li ih Feliks odmah prepoznao, činilo se da je oduševljen što je ponovno sa svojom porodicom

Novi početak za Feliksa

Feliksa sada čeka razdoblje prilagođavanja. porodicaje najavila da će biti u "strogom kućnom pritvoru" nakon godina provedenih vani. Takođe, pred njima je postupan proces upoznavanja Feliksa s novim kućnim ljubimcima koje su udomili dok ga nije bilo.

Autor: D.Bošković