Čistka u američkoj diplomatiji: Tramp povlači ambasadore iz 29 zemalja

Administracija predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija širom sveta.

Reč je o kadrovima koji su na te funkcije postavljeni tokom mandata bivšeg predsednika Džoa Bajdena, a koji su do sada preživeli prvu rundu smena u Trampovom drugom mandatu.

Prema navodima agencije AP, Bela kuća nastavlja sa preoblikovanjem američke diplomatije u skladu sa sloganom „Amerika na prvom mestu“. Šefovi misija u najmanje 29 zemalja obavešteni su da će im mandati isteći u januaru, a odluka je izazvala zabrinutost među pojedinim zakonodavcima i sindikatima koji zastupaju američke diplomate.

Ko je pogođen odlukom?

Najveći broj smena odnosi se na afrički kontinent – ambasadori SAD biće povučeni iz 13 zemalja, među kojima su Burundi, Kamerun, Gabon, Obala Slonovače, Madagaskar, Nigerija i Uganda.

U Aziji se promene odnose na šest zemalja, uključujući Filipine, Laos i Vijetnam.

Evropa je pogođena u četiri države – Jermeniji, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Slovačkoj.

Dodatne smene zahvataju ambasadore u Alžiru i Egiptu, Nepalu i Šri Lanki, kao i Gvatemali i Surinamu.

Reakcije i objašnjenja

Stejt department nije želeo da komentariše konkretna imena, ali je promene nazvao „standardnim procesom u svakoj administraciji“. Zvaničnici su naglasili da ambasadori ostaju deo američke diplomatije i da će se vratiti u Vašington na druge zadatke.

U saopštenju je podvučeno da je ambasador „lični predstavnik predsednika“ i da je pravo predsednika da osigura da u svakoj zemlji ima pojedince koji unapređuju njegovu agendu.

Prvi izveštaj o opozivima objavio je Politiko, dok AP navodi da je reč o nastavku kadrovskih promena koje su započele odmah po Trampovom povratku u Belu kuću.

Autor: Dalibor Stankov