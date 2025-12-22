UČENIK pred kamerama PUCAO U DIREKTORA ŠKOLE: Horor u Turskoj, muškarac u kritičnom stanju (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Učenik star 12 godina pucao je u direktora osnovne škole u Turskoj i umalo ga nije ubio!
Na snimku se vidi kako dečak iz škole u okrugu Anamur u Mersinu iz čista mira prelazi direktoru i puca u njega.
Direktor Endera Karu je sa teškim ranama prebačen u bolnicu.
⚡️🇹🇷 A 12-year-old student opened fire on a school principal in Turkey— NEXTA (@nexta_tv) 22. децембар 2025.
In the city of Mersin, a middle school student shot a 39-year-old man with a rifle прямо in the schoolyard. The victim sustained severe injuries and is in critical condition.
The teenager has been detained —… pic.twitter.com/3ImHRMu5GN
Radi se o školi "Ruštu Kazim Judželen" u naselju Čariklar.
Još nije objavljeno zbog čega je došlo do pucnjave u školskom dvorištu.
Autor: Marija Radić