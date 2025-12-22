AKTUELNO

Svet

UČENIK pred kamerama PUCAO U DIREKTORA ŠKOLE: Horor u Turskoj, muškarac u kritičnom stanju (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Izvor: Kurir.rs/Hurriyet, Foto: Pink.rs ||

Učenik star 12 godina pucao je u direktora osnovne škole u Turskoj i umalo ga nije ubio!

Na snimku se vidi kako dečak iz škole u okrugu Anamur u Mersinu iz čista mira prelazi direktoru i puca u njega.

Direktor Endera Karu je sa teškim ranama prebačen u bolnicu.

Radi se o školi "Ruštu Kazim Judželen" u naselju Čariklar.

Još nije objavljeno zbog čega je došlo do pucnjave u školskom dvorištu.

pročitajte još

HLADNA OLUJNA MASA JE SVE BLIŽE: Stiže nam sneg, popaljeni alarmi! Evo gde će najviše padati i kada

Autor: Marija Radić

#Dečak

#Direktor

#Policija

#Pucnjava

#Turska

#škola

POVEZANE VESTI

Svet

Učenik iznenada umro u Osnovnoj školi: Potresne scene ispred dvorišta, roditelji teše decu

Hronika

DEVOJČICA IZBODENA NOŽEM U ŠKOLI: Horor u Subotici, na nju nasrnuo učenik iz razreda

Svet

PUCNJAVA U AMERIČKOJ ŠKOLI: Učenik pucao na drugare u kafeteriji, a onda je okrenuo oružje ka sebi...

Region

HOROR U BIJELOM POLJU: Automobil udario dečaka u blizini ŠKOLE!

Hronika

Krvoproliće u Zaječaru! Dragan pucao u devojku, ubio joj brata i roditelje, a poslednji metak sasuo sebi u glavu

Hronika

BIZARAN SLUČAJ U PROKUPLJU: Učenik delio novac drugarima u školskom dvorištu, tvrdi da je u kesici čipsa koju je kupio preko puta škole našao 120.000