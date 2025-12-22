UČENIK pred kamerama PUCAO U DIREKTORA ŠKOLE: Horor u Turskoj, muškarac u kritičnom stanju (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Učenik star 12 godina pucao je u direktora osnovne škole u Turskoj i umalo ga nije ubio!

Na snimku se vidi kako dečak iz škole u okrugu Anamur u Mersinu iz čista mira prelazi direktoru i puca u njega.

Direktor Endera Karu je sa teškim ranama prebačen u bolnicu.

Radi se o školi "Ruštu Kazim Judželen" u naselju Čariklar.

Još nije objavljeno zbog čega je došlo do pucnjave u školskom dvorištu.

