HAOS U HOLANDIJI! AUTOMOBIL ULETEO U GOMILU LJUDI NA BOŽIĆNOM MARKETU Povređeno najmanje desetoro! (FOTO)

Automobil je uleteo u grupu ljudi tokom božićne parade u mestu Nunspet, u pokrajini Gelderland, u centralno-istočnom delu Holandije. Tom prilikom povređeno je najmanje devet osoba, od kojih su tri zadobile teške povrede.

Kako prenose holandski mediji, pozivajući se na lokalne vlasti, policija za sada ne smatra da je reč o krivičnom delu.

Holandska policija je na mreži X događaj okarakterisala kao „ozbiljnu nesreću“, uz napomenu da je istraga u toku, saopštila je policija pokrajine Gelderland.

Ljudi na koje je naleteo automobil stajali su pored puta i čekali da božićna parada prođe.

