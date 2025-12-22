Haos u Nemačkoj: Najmanje 4 osobe povređene kada ih je kolima udario Azerbejdžanac

Najmanje četiri osobe povređene su večeras u Hesenu u centralnoj Nemačkoj kada ih je automobilom udario Azerbejdžanac dok su stajali na autobuskoj stanici, saopštila je policija.

U saopštenju se navodi da je vozač pobegao nakon incidenta, ali da ga je policija ubrzo uhapsila, ističući da je reč o Azerbejdžancu starom 32 godine koji živi u Hesenu, preneo je Bild.

Ističe se da se vozač Azerbejdžanac prvo sudario sa dva automobila koji su se kretali u istom smeru na semaforu, a da je zatim udario u grupu ljudi na autobuskoj stanici kada su povređene četiri osobe, od kojih neke teško.

Policija je otvorila istragu povodom incidenta, navodeći da za sada nije jasno da li je reč o namerno izazvanoj nesreći.

Incident se dogodio u blizini božićne pijace.

Autor: Marija Radić