POTRESAN PRIZOR NA MESTU NESREĆE: Srušio se avion, među poginulima i DETE (2)

Najmanje pet osoba poginulo je u padu malog aviona meksičke mornarice koji se srušio u blizini Galvestona u Teksasu, saopštili su zvaničnici. Prema navodima, avion je bio na medicinskoj misiji, a među poginulima je i dvogodišnje dete, prenosi CBS.

Američka obalska straža saopštila je da su dve osobe prebačene u bolnicu, dok je jedan 27-godišnji putnik prošao bez povreda.

Nije precizirano da li je nepovređena osoba među onima koji su hospitalizovani.

Meksička mornarica je navela da se jedna osoba od ponedeljka uveče vodi kao nestala.

Meksička mornarica je saopštila da je avion prevozio osam ljudi, četiri mornarička oficira i četiri civila.

Američka obalska straža je kasnije navela da letelica može da primi osam osoba, ali da nije potvrđeno koliko ih je u trenutku nesreće bilo u avionu.

Dva putnika su bila članovi neprofitne organizacije "Michou and Mau Foundation", koja pruža pomoć deci u Meksiku sa teškim opekotinama.

Nesreća se dogodila u ponedeljak oko 15.17 časova po lokalnom vremenu, u blizini podnožja nasipa kod Galvestona, duž obale Teksasa, oko 80 kilometara jugoistočno od Hjustona.

U saopštenju meksičke mornarice navodi se da je avion učestvovao u medicinskoj misiji i da je doživeo nesreću, uz najavu da će uzrok pada biti istražen.

Mornarica, kako je navedeno, pomaže lokalnim vlastima u operaciji potrage i spasavanja.

Ministarstvo javne bezbednosti Teksasa saopštilo je da se očekuje dolazak zvaničnika Federalne uprave za vazduhoplovstvo na mesto nesreće.

Kancelarija šerifa okruga Galveston navela je da su na intervenciju upućeni pripadnici ronilačkog tima, jedinice za uviđaj, jedinice za dronove i patrolne službe, uz poruku da je incident i dalje pod istragom i da će dodatne informacije biti objavljene kada budu dostupne.

Za sada nije poznato da li su vremenski uslovi doprineli nesreći.

Nacionalna meteorološka služba je saopštila da je područje prethodnih dana bilo zahvaćeno maglom.

