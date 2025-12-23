SPREČEN TERORISTIČKI NAPAD NA NOVOGODIŠNJU PROSLAVU: Turske snage bezbednosti uhapsile visokog člana ISIS-a

Turske snage bezbednosti osujetile su planove Islamske države za samoubilački napad uoči Novogodišnje noći, uhapsivši visokog člana terorističke grupe i razbivši mrežu finansiranja u odvojenim operacijama.

Vlasti su izdale upozorenje na moguće napade u prometnim područjima tokom proslave Nove godine.

Uhapšen ključni operativac ISIS-a

Turska Nacionalna obaveštajna agencija (MIT) uhapsila je Mehmeta Gorena, istaknutog člana ISIS-Horasan (ISIS-K) odgovornog za organizovanje samoubilačkih napada na civile u Turskoj, Evropi, Pakistanu i Avganistanu, potvrdili su u utorak bezbednosni izvori.

Geren, poznat pod kodnim imenom „Jahja“, uhapšen je u pograničnom području Avganistana i Pakistana i prebačen je u Tursku nakon složene operacije. Ovom akcijom sprečeni su konkretni planovi za napad na Tursku i razotkrivena je mreža za regrutovanje novih članova.

Obaveštajne službe su otkrile da je Geren pristao da izvrši samoubilačke napade i da je dospeo na vodeću poziciju u ISIS-K nakon obuke u kampovima duž granice između Avganistana i Pakistana.

Takođe je navodno preživeo vazdušne napade usmerene na militante ISIS-a u Pakistanu. Sarađivao je sa Ozgurom Altunom, poznatim kao „Abu Jasir Al Turki“, koji je prethodno uhapšen zbog prevoza članova ISIS-a iz Turske u Avganistan i Pakistan.

Pojačane mere bezbednosti za doček Nove godine

Interni memorandum Komande žandarmerije pokrajine Ankara od 19. decembra, na koji se poziva list Džumhurijet, upozorava da Islamska država namerava da izvrši napade na mestima sa velikim gužvama tokom proslave Nove godine.

U upozorenju se navodi da organizacija planira oružane napade, samoubilačke napade, napade automobilima bombama, napade dronovima ili ulazak vozilima u mase. Tržni centri i javne pijace navedeni su kao područja visokog rizika, a od pripadnika obezbeđenja zatraženo je da preduzmu najviši nivo mera predostrožnosti.

Vlasti veruju da teroristička organizacija pokušava da „podigne moral i stvori strah“ takvim pretnjama nakon što su njene operativne sposobnosti oslabljene akcijama u Turskoj i inostranstvu.

Prekinuta mreža finansiranja

U odvojenoj operaciji, Kancelarija glavnog javnog tužioca u Ankari izdala je naloge za hapšenje 10 osumnjičenih u okviru istrage o finansijskoj strukturi Islamske države. Istraga je otkrila da su osumnjičeni slali novac članovima IS i njihovim porodicama u zonama sukoba u Siriji. Uplate su vršene preko bankovnih računa sa opisima kao što su „poziv na jedinstvo, pokajanje, pomoć zarobljenim sestrama“.

Islamska država je ranije izvela niz smrtonosnih napada u Turskoj. Najgori se dogodio 10. oktobra 2015. godine, kada su se bombaši samoubice digli u vazduh na mirovnom skupu ispred železničke stanice u Ankari, ubivši najmanje 102 osobe i ranivši više od 400.

U novogodišnjoj noći, 1. januara 2017. godine, naoružani čovek je otvorio vatru u noćnom klubu Reina u Istanbulu, ubivši 39 ljudi. Stotine civila je takođe izgubilo živote u napadima ISIS-a na aerodrom Ataturk, Suruč i Dijarbakir između 2015. i 2017. godine.

Autor: Marija Radić