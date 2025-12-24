SMRTONOSNI VIRUS SE VRATIO U EVROPU POSLE 10 GODINA! SZO u panici!

Francuska je prvi put posle više od deset godina prijavila slučajeve smrtonosnog Bliskoistočnog respiratornog sindroma (MERS), izazivajući zabrinutost zbog nove zarazne pretnje u Evropi.

Dva uvezena slučaja registrovana su početkom decembra kod turista koji su u novembru boravili na Arapskom poluostrvu.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) potvrdila je da su svi slučajevi uvezeni sa Arapskog poluostrva. Ovo su prvi slučajevi MERS-a u Francuskoj od 2013. godine, čime je ukupan broj potvrđenih slučajeva u zemlji porastao na četiri, uključujući jedan smrtni slučaj.

Prema podacima SZO, od početka 2025. do 21. decembra prijavljeno je ukupno 19 slučajeva MERS-CoV, uključujući četiri smrtna. Većina je registrovana u Saudijskoj Arabiji, dok se sporadični slučajevi pojavljuju u Evropi i Severnoj Americi, naglašavajući stalnu opasnost od globalnog prenosa povezanog s putovanjima.

Virus opasniji od korone

MERS je znatno smrtonosniji od SARS-CoV-2, iako se teže prenosi među ljudima. Najčešće se širi sa zaraženih kamila, a poznato je da je izazvao epidemije u bolnicama, uključujući krizu u Južnoj Koreji 2015. godine, kada je život izgubilo 38 ljudi.

Preporuke SZO

SZO upozorava da zbog sličnosti simptoma sa gripom ili COVID-19 otkrivanje i dijagnoza mogu biti odloženi, što povećava rizik od neotkrivenog prenosa. Preporučuje se pojačan nadzor, stroge mere kontrole infekcija u zdravstvenim ustanovama i izbegavanje nekuvanih proizvoda od kamile.

Francuski slučajevi pod kontrolom

Francuski pacijenti, muškarci u sedamdesetim godinama, nalaze se pod pažljivim nadzorom, dok vlasti prate kontakte kako bi sprečile širenje virusa. Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti procenjuje verovatnoću daljeg prenosa kao nisku, ali upozorava na potrebu opreza.

Bez vakcine ili ciljanog leka, pojava MERS-a u Evropi podseća na nesigurnost oporavka nakon COVID-a i na važnost spremnosti zdravstvenih sistema.

Autor: Dalibor Stankov