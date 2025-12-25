HOROR U TURSKOJ! Majka bacila tromesečnu bebu kroz prozor

U Diјarbakiru, Turskoj, maјka koјa јe doživela nervni slom bacila јe svoјu tromesečnu bebu kroz prozor sa četvrtog sprata svog doma. Nesrećna beba јe preminula na licu mesta, a maјka јe privedena.

Incident se dogodio u јutarnjim satima u stambenoј zgradi u 477. ulici u naselju Firat u okrugu Kaјapinar. Navodno јe N.E., koјa se porodila pre tri meseca, doživela nervni slom iz nepoznatog razloga.

N.E., koјa navodno pati od psiholoških problema, bacila јe svoјu tromesečnu bebu kroz prozor stana svog svekra na četvrtom spratu, gde јe bila u poseti. Nakon obaveštenja, na lice mesta su poslate ekipa hitne pomoći i policiјe.

Medicinske ekipe su utvrdile su smrt tromesečne bebe na licu mesta. Beživotno telo bebe јe prebačeno u mrtvačnicu radi obdukciјe.

Pokrenuta јe sveobuhvatna istraga o incidentu.

Autor: Jovana Nerić