REPUBLIKANCI UKINULI REKORDAN BROJ BAJDENOVIH PROPISA: Smanjili smo troškove i uštedeli Amerikancima 180 milijardi dolara

Republikanci u američkom Kongresu u 2025. godini poništili su rekordan broj saveznih propisa usvojenih tokom mandata bivšeg američkog predsednika Džoa Bajdena, koristeći Zakon o kongresnoj reviziji (CRA).

Prema navodima republikanskih lidera, Kongres je poništio ukupno 22 propisa doneta u završnim mesecima Bajdenove administracije, što predstavlja najveći broj ukinutih regulativa od usvajanja CRA 1996. godine, piše "Dejli koler" .

Predsednik SAD Donald Tramp potpisao je sve relevantne rezolucije o neodobravanju, čime su one stupile na snagu.T

Tokom Trampovog prvog mandata 2017. godine poništeno je 14 propisa iz vremena administracije bivšeg predsednika Baraka Obame.

Republikanci su saopštili da se ukinuti propisi odnose pre svega na energetiku, klimatsku politiku, finansijski sektor i industrijske standarde.

Među najznačajnijim merama je poništavanje izuzeća koje je omogućavalo Kaliforniji i drugim saveznim državama da zabrane prodaju novih automobila na benzinski pogon do 2035. godine, kao i dva kalifornijska pravila koja se odnose na emisije teških kamiona i ograničavanje dizel motora.

Kongres je takođe ukinuo pravila koja ograničavaju zakup i eksploataciju uglja u basenu reke Pauder u Montani i Vajomingu, regionu iz kojeg potiče više od 40 odsto američke proizvodnje uglja, kao i dodatna ograničenja zakupa uglja na javnom zemljištu u Vajomingu.

U decembru su poništena i dva propisa iz Bajdenovog mandata kojima je bila ograničena proizvodnja nafte i gasa na Aljasci, uključujući zabranu zakupa na oko 13 miliona hektara u Centralnom Jukonu i ograničenja u Arktičkom nacionalnom rezervatu za divlje životinje.

Republikanci su ukinuli i pravilo Biroa za finansijsku zaštitu potrošača kojim su bankarske naknade za prekoračenje računa bile ograničene na pet dolara, navodeći da bi takva mera smanjila dostupnost kredita, posebno za građane sa nižim primanjima.

Pored toga, Kongres je poništio propise koji su pooštravali standarde energetske efikasnosti za komercijalne rashladne i zamrzivačke uređaje, kao i pravilo Ministarstva energetike kojim bi pojedini bojleri na gas bili zabranjeni od 2029. godine.

Republikanski lideri tvrde da su tim potezima smanjili regulatorno opterećenje i troškove za privredu i domaćinstva, uz procenu da će Amerikanci time uštedeti oko 180 milijardi dolara.

Demokratska strana i zagovornici klimatskih i potrošačkih politika ranije su upozoravali da bi ukidanje tih propisa moglo da ima negativne posledice po zaštitu životne sredine i potrošače.

Autor: D.Bošković