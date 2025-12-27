Horor u Rusiji: Telo deteta pronađeno u automobilu koji je propao kroz led

Automobil koji je jutros propao kroz led i potonuo u reci Leni u Jakutiji izvučen je na obalu, a unutra je pronađeno telo deteta, saopštila je pres-služba regionalne službe za spasavanje.

Prethodno je u reci pronađeno telo 60-godišnjeg muškarca, dok su ostali putnici uspeli da izađu iz vozila, prenela je agencija RIA Novosti.

Ukupno je u automobilu bilo osam osoba, od kojih je pet uspelo da se izvuče.

Ministarstvo zdravlja Jakutije saopštilo je da se četvoro povređenih nalazi u teškom stanju na intenzivnoj nezi - dve žene i dva muškarca, dok je stanje još jednog muškarca ocenjeno kao srednje teško.

Tužilaštvo je pokrenulo istragu o nesreći, dok spasilačke službe nastavljaju rad na pružanju pomoći preživelima, preneo je Interfaks.

Kako je ranije objavljeno, automobil sa više osoba propao je kroz led na reci Leni u Jakutiji, saopštila je republička služba za spasavanje.

Autor: Marija Radić