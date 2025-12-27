AKTUELNO

MLADIĆ IZMASAKRIRAO CELU PORODICU: Nožem ubio oca, maćehu i njenu ćerku

Izvor: Kurir.rs/PortugalResident, Foto: Pixabay.com ||

Portugalska policija uspela je da pronađe mladog Nemca (19) koji je pobegao u Lisabon sa Zelenortskih Ostrva nakon što je navodno nožem ubio članove svoje porodice u utorak.

U saopštenju PJ navodi se da je 19-godišnjak lociran u lisabonskom okrugu "nakon intenzivne i detaljne međunarodne saradnje i detaljne analize informacija".

Hapšenje je izvršeno u okviru međunarodne poternice koju su izdale nemačke vlasti.

Prema PJ, okolnosti trostrukog ubistva su i dalje predmet istrage, uz blisku saradnju sa nemačkim i zelenortskim kolegama.

U saopštenju se dodaje da će uhapšeni "biti izveden pred dežurni sud u zakonskom roku radi donošenja odluke".

Tri člana porodice Nemca pronađena su mrtva u stanu na ostrvu Sao Vicente, "a dokazi upućuju na ubistvo nožem": otac mladića (60), maćeha (45) i njena 20-godišnja ćerka. Porodica je navodno stigla na ostrvo na božićni odmor.

Prema podacima zelenortske policije, osumnjičeni "ima istoriju psihičkih poremećaja". Veruje se da je napustio Zelenortska Ostrva vrlo brzo nakon zločina, „pre nego što su tela otkrivena“.

Autor: Marija Radić

#Policija

#Portugalija

#UŽAS

#Zločin

#masakr

