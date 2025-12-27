DVA NOVOROĐENČETA UMRLA U ISTOM DANU! Još dva u kritičnom stanju, lekari morali da ih oživljavaju: Užas u porodilištu u Češkoj

Tokom jednog dana u bolnici u Litomeržicama, gradu na severozapadu Češke Republike, preminule su dve novorođene bebe usled komplikovanog porođaja. Do tragedije je došlo između 26. i 27. novembra. Još dve bebe nalazile su se u kritičnom stanju i lekari su morali da ih oživljavaju.

Bivša babica te bolnice izjavila je za CNN Prima News da postoje mogući uzroci tragičnih ishoda, ali i problemi u bolničkoj praksi. Prema njenim rečima, u Centar za porođajnu asistenciju često su dolazile porodilje sa posebnim zahtevima, koje prema važećim medicinskim preporukama ne bi trebalo da se porađaju u okružnoj bolnici.

"Veoma često su žene dolazile tamo zbog obećanja i marketinga koji se tamo sprovodio. Radilo se o ženama koje, prema preporučenim medicinskim procedurama, u normalnim okolnostima ne bi trebalo da se porađaju u okružnoj bolnici", rekla je babica.

Krajem novembra u tom centru zabeleženo je više teških porođaja u kratkom vremenskom razmaku. Tokom jednog dana preminule su dve bebe, dok su još dve lekari reanimirali. Bivša babica navela je i da su lekari intervenisali kako bi spasili život jedne porodilje, koja je tokom porođaja pretrpela veliki gubitak krvi.

Slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti, a odmah su započete provere okolnosti tragedije. O događaju su se izjasnili brojni stručnjaci, kao i župan Ustečkog kraja Oldrih Bubeniček, koji je rekao da ga je vest o nesreći šokirala.

Prema svedočenju bivše babice, jedno od preminulih novorođenčadi rođeno je u karličnom položaju, odnosno nogama ili zadnjicom napred.

