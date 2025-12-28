Tragedija u Japanu: Petogodišnji dečak stradao u nesreći na žičari

Petogodišnji dečak danas je smrtno stradao nakon što se se njegova desna ruka zaglavila na žičari u skijalištu na severu Japana, saopštile su lokalne vlasti.
Vatrogasna služba navela je da je primila poziv za pomoć od dečakove majke koja je rekla da se on zaglavio na žičari u mestu Otaru, na ostrvu Hokaido, prenela je agencija Kjodo.
Dečak je pao kada je pokušao da siđe sa ski lifta, a tom prilikom njegova desna ruka se zaglavila.
Druge pojedinosti o nesreći za sada nisu navedene.
Autor: Marija Radić