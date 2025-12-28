Oboren Lukašenko! Pogledajte snimak incidenta

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko oboren je tokom hokejaške utakmice između tima lidera Belorusije i tima Brestske oblasti, koja je danas održana u Minsku i završena nerešenim rezultatom 5-5.

Na snimku se vidi kako igrač predsedničkog tima, broj 68, bivši beloruski hokejaški reprezentativac Jaroslav Čupris, slučajno udara Lukašenka u leđa, izazivajući njegov pad, prenosi Izvetsija.

Čupris je odmah pomogao beloruskom predsedniku da ustane.

Utakmica je odigrana u Olimpijskoj areni u Minsku.

Lukašenko i predsednik Rusije Vladimir Putin su 2021. godine igrali hokej nakon susreta.

Utakmica je održana u ledenoj areni Dečje u Strelni, u Sankt Peterburgu.

Majstori hokeja, uglavnom bivši šampioni, takođe, su bili pozvani da učestvuju.

Putin i Lukašenko su igrali za "Beli" tim protiv "Crvenog" tima.

"Beli" tim je pobedio rezultatom 18-7, Putin je postigao sedam golova, a Lukašenko dva.

Autor: D.Bošković