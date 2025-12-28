Oboren Lukašenko! Pogledajte snimak incidenta

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko oboren je tokom hokejaške utakmice između tima lidera Belorusije i tima Brestske oblasti, koja je danas održana u Minsku i završena nerešenim rezultatom 5-5.
Na snimku se vidi kako igrač predsedničkog tima, broj 68, bivši beloruski hokejaški reprezentativac Jaroslav Čupris, slučajno udara Lukašenka u leđa, izazivajući njegov pad, prenosi Izvetsija.
Čupris je odmah pomogao beloruskom predsedniku da ustane.
Utakmica je odigrana u Olimpijskoj areni u Minsku.
Lukašenko i predsednik Rusije Vladimir Putin su 2021. godine igrali hokej nakon susreta.
Utakmica je održana u ledenoj areni Dečje u Strelni, u Sankt Peterburgu.
Majstori hokeja, uglavnom bivši šampioni, takođe, su bili pozvani da učestvuju.
Putin i Lukašenko su igrali za "Beli" tim protiv "Crvenog" tima.
"Beli" tim je pobedio rezultatom 18-7, Putin je postigao sedam golova, a Lukašenko dva.
Autor: D.Bošković