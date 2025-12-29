VATRA PROGUTALA DOM ZA STARE! Penzioneri bili zarobljeni u zgradi dok je gorela, desetine MRTVIH: Stravični prizori iz Indonezije (FOTO+VIDEO)

U požaru u domu za penzionere u gradu Manado na indonežanskom ostrvu Sulavesi poginulo je 16 ljudi, izjavio je danas lokalni policijski zvaničnik.

- Vatra u domu za penzionere Verda Damai konačno je ugašena kasno sinoć, a vlasti još istražuju uzrok požara - rekao je policijski zvaničnik Alamsjah P. Hasibuan, prenosi Rojters objavu državne novinske agencije Antara.

A major fire broke out at theWerdha Damai nursing home in Manado, North Sulawesi, Indonesia.



The fire killed 16 residents and injured 3 others.

Emergency services received the report at 8:31 p.m. local time. The blaze was brought under control one hour later by 9:30 pm on Sunday pic.twitter.com/ezf28z3GLA — IDEA TV (@ideatelevision) 29. децембар 2025.

Snimci novinskog kanala Metro TV prikazuju požar u objektu doma, a stanovnici pomažu jednoj starijoj osobi da pobegne iz zapaljene zgrade.

#BREAKING

Fire at Indonesian retirement home kills 16 people



A fire at a nursing home on the Indonesian island of Sulawesi has killed 16 people and injured three others, according to the police.#Manado #Sulawesi #Indonesia https://t.co/lbxI9UjXKnhttps://t.co/vm6S0UyzGz pic.twitter.com/w6UB9Az2RI — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) 29. децембар 2025.

Džimi Rotinsulu, šef vatrogasne službe Manada, rekao je za Metro TV da su stanari doma, od kojih su većina starije osobe, zarobljeni unutar zgrade, dodajući da su još tri osobe zadobile opekotine.

Autor: Iva Besarabić