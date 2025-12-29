AKTUELNO

Svet

VATRA PROGUTALA DOM ZA STARE! Penzioneri bili zarobljeni u zgradi dok je gorela, desetine MRTVIH: Stravični prizori iz Indonezije (FOTO+VIDEO)

Foto: Tanjug AP/Chan Long Hei

U požaru u domu za penzionere u gradu Manado na indonežanskom ostrvu Sulavesi poginulo je 16 ljudi, izjavio je danas lokalni policijski zvaničnik.

- Vatra u domu za penzionere Verda Damai konačno je ugašena kasno sinoć, a vlasti još istražuju uzrok požara - rekao je policijski zvaničnik Alamsjah P. Hasibuan, prenosi Rojters objavu državne novinske agencije Antara.

Snimci novinskog kanala Metro TV prikazuju požar u objektu doma, a stanovnici pomažu jednoj starijoj osobi da pobegne iz zapaljene zgrade.

Džimi Rotinsulu, šef vatrogasne službe Manada, rekao je za Metro TV da su stanari doma, od kojih su većina starije osobe, zarobljeni unutar zgrade, dodajući da su još tri osobe zadobile opekotine.

Autor: Iva Besarabić

#Hitna pomoć

#Indonezija

#Policija

#Požar

#Vatrogasci

