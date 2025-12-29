'UKRAJINCI NAPALI PUTINOVU REZIDENCIJU' Lavrov poručio: Kijev prelazi na politiku DRŽAVNOG TERORIZMA

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je Ukrajina tokom noći izvršila napad dronom na državnu rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti, objavila je ruska novinska agencija Tass.

Lavrov je rekao da će Rusija revidirati svoju pregovaračku poziciju kako bi uzela u obzir, kako je naveo, „konačan prelazak kijevskog režima na politiku državnog terorizma“, navodi Tass.

Prema rečima ministra, pregovaračka pozicija Ruske Federacije biće preispitana.

Ruski šef diplomatije izjavio je da su ciljevi i vreme ruske odmazde već određeni, ali je naglasio da Moskva ne namerava da odustane od učešća u pregovaračkom procesu u vezi sa mirovnim planom.

Lavrov je takođe potvrdio da za sada nema informacija o žrtvama niti o materijalnoj šteti koju je naveo navodni napad na Putinovu rezidenciju, objavila je agencija Tass. Ukrajina se još nije oglasila povodom ovih tvrdnji ruskog šefa diplomatije.

Autor: Pink.rs