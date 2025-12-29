AKTUELNO

Tragedija u Španiji: Tri osobe izgubile život u lavini u Pirinejima

Tri osobe su danas izgubile život, a jedna je povređena u lavini na planinskom vrhu Tablato u Pirinejima, saopštili su lokalni zvaničnici regiona Aragon, preneli su španski mediji.

Gorska spasilačka ekipa Civilne garde intervenisala je nakon lavine koja je iznenadila grupu od šest skijaša, preneo je El Pais.

Izvori iz Civilne garde potvrdili su da su smrtno stradala dva muškarca i jedna žena, dok je još jedna žena zadobila lakše povrede.

Lavina se dogodila u oblasti spa centra Pantikoza, popularnoj destinaciji za skijaško trčanje.

Nakon primljenog poziva za pomoć, Civilna garda je aktivirala Gorsku spasilačku i interventnu grupu (GREIM), vazduhoplovnu jedinicu i tim lekara.

Predsednik regionalne vlade Aragona, Horhe Azkon, objavio je na svom profilu na društvenim mrežama da je "šokiran" zbog ove nesreće i najavio da otkazuje planirane aktivnosti kako bi otišao na mesto nesreće.

Tri osobe koje su poginule bile su iz Baskije, kao i ostali članovi njihove planinarske grupe, prenela je agencija EFE.

Ritualno kupatilo staro 2.000 godina pronađeno kod Zida plača: Otkriće objavljeno uoči posta

