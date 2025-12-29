Tuga! Preminuo i drugi pilot posle sudara dva helikoptera u Nju Džersiju: Bili su dobri prijatelji (FOTO)

AKTUELNO

Preminuo i drugi pilot posle sudara dva helikoptera u Nju Džersiju: Bili su dobri prijatelji

Foto: Tanjug AP/WPVI-TV/6ABC via AP

I drugi pilot je preminuo posle nesreće koja se dogodila juče nedaleko od aerodroma u Nju Džersiju kada su se sudarila dva helikoptera, potvrdile su vlasti u SAD.

Policija u Hamontonu, oko 56 kilometara jugoistočno od Filadelfije, reagovala je na prijavu o avionskoj nesreći oko 11,25 časova po lokalnom vremenu u nedelju, a policija i vatrogasne ekipe ugasile su plamen koji je zahvatio jedan od helikoptera.

Foto: Tanjug AP/WPVI-TV/6ABC via AP

Vlasti su identifikovale pilote kao Keneta Kirša (65) i Majkla Grinberga (71). Njih dvojica su bili prijatelji koji su živeli u Nju Džerziju i često su zajedno doručkovali u kafiću nedaleko od mesta nesreće, preneo je The independent.

Kirš je proglašen mrtvim u obližnjoj bolnici nakon nesreće, dok je Grinberg preminuo na mestu nesreće.

"Izjave svedoka govore da su dva helikoptera letela blizu jedan drugom neposredno pre nesreće", rekao je šef policije Hamontona Kevin Fril. "Mesto nesreće bilo je otprilike milju i po od aerodroma na poljoprivrednom polju".

Federalna uprava za vazduhoplovstvo opisala je pad letelica kao sudar u vazduhu između helikoptera Enstrom F-28A, kojim je upravljao Kirš, i helikoptera Enstrom 280C, kojim je upravljao Grinberg, iznad opštinskog aerodroma Hamonton.

Zvaničnici su rekli da su u svakom avionu bili samo piloti.

