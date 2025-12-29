Tuga! Preminuo i drugi pilot posle sudara dva helikoptera u Nju Džersiju: Bili su dobri prijatelji (FOTO)

I drugi pilot je preminuo posle nesreće koja se dogodila juče nedaleko od aerodroma u Nju Džersiju kada su se sudarila dva helikoptera, potvrdile su vlasti u SAD.

Policija u Hamontonu, oko 56 kilometara jugoistočno od Filadelfije, reagovala je na prijavu o avionskoj nesreći oko 11,25 časova po lokalnom vremenu u nedelju, a policija i vatrogasne ekipe ugasile su plamen koji je zahvatio jedan od helikoptera.

Vlasti su identifikovale pilote kao Keneta Kirša (65) i Majkla Grinberga (71). Njih dvojica su bili prijatelji koji su živeli u Nju Džerziju i često su zajedno doručkovali u kafiću nedaleko od mesta nesreće, preneo je The independent.

Kirš je proglašen mrtvim u obližnjoj bolnici nakon nesreće, dok je Grinberg preminuo na mestu nesreće.

🚨BREAKING: Second pilot dies after midair helicopter collision, per Fox pic.twitter.com/FrFWMR4wre — RightLine (@RightLineNews) 29. децембар 2025.

"Izjave svedoka govore da su dva helikoptera letela blizu jedan drugom neposredno pre nesreće", rekao je šef policije Hamontona Kevin Fril. "Mesto nesreće bilo je otprilike milju i po od aerodroma na poljoprivrednom polju".

Federalna uprava za vazduhoplovstvo opisala je pad letelica kao sudar u vazduhu između helikoptera Enstrom F-28A, kojim je upravljao Kirš, i helikoptera Enstrom 280C, kojim je upravljao Grinberg, iznad opštinskog aerodroma Hamonton.

Zvaničnici su rekli da su u svakom avionu bili samo piloti.

Autor: Marija Radić