Filmska pljačka banke u Nemačkoj: Iza lopova ostala samo rupa u zidu, OVO je i dalje misterija (FOTO)

Policija u Nemačkoj pokušava da rasvetli filmsku pljačku banke u Gelsenkirhenu u koju su lopovi, koristeći mir neradnih dana tokom božićnih praznika, opljačkali tako što su napravili rupu u zidu, pretražili sefove i pobegli s plenom.

"Za sada nepoznati počinioci iskoristili su mir božićnih praznika kako bi velikim bušilicom probili rupu u trezorskoj prostoriji i pretražili sefove koji se tu nalaze", saopštila je policija.

Istragu je pokrenuo alarm za požar koji je u ponedeljak ujutru oko 3:58 prijavljen vatrogascima.

"Pretpostavlja se da je prašina nastala tokom bušenja aktivirala alarm za požar", naveli su iz policije.

Prema informacijama BILD-a, pljačkaši su prilikom bušenja koristili vodu kako bi smanjili toplotu i prašinu.

Veruje se da su u pitanju profesionalci koji su duže planirali pljačku.

"Morali su imati tehničko znanje", dodao je portparol ističući da bušilica kojom su izvršili delo nije nešto što se može lako kupiti u prodavnici.

U prilog tome da je pljačka planirana govori i vreme izvršenja krivičnog dela. Mediji navode da je filijala opljačkane banke bila je zatvorena od Badnjeg dana, a koliko dugo su lopovi bušili rupu ostaje nepoznato.

Da li su se pljačkaši probili preko parkinga?

"Prema prvim istragama, počinilac ili počinioci su ušli u zgradu banke preko parkinga i upravo tako pobegli s plenom. Visina štete je trenutno predmet istrage, koja je već u punom zamahu", navela je policija.

Kako su tačno ušli u zgradu još se utvrđuje. Sigurno je da je vozilo za beg moralo biti na parkingu.

"Podzemnim hodnicima postoje veze ka zgradi banke", dodao je portparol.

Iz jedne kancelarije banke pljačkaši su bušili u trezorsku prostoriju. Policija trenutno obezbeđuje tragove u kancelariji, nakon čega će se utvrditi koliki je plen ukraden.

Istraga sada računa na svedoke koji bi mogli da razjasne kada je upad počeo ili su primetili nešto sumnjivo. Zato je policija pozvala sve građane koji imaju bilo kakve informacije, da im se jave.

