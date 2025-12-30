PUTNICI, NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM! Haos na aerodromima širom Evrope: Hiljade ljudi zaglavljeno, letovi odloženi, a ove tačke su NAJKRITIČNIJE

Razmere poremećaja u vazdušnom saobraćaju širom Evrope tokom novogodišnjih praznika su bez presedana i pogađaju putnike iz različitih delova kontinenta.

U nedelju je hiljade putnika prizemljeno širom Evrope, nakon što je odloženo više od 2.700, a otkazano 120 letova u Danskoj, Španiji, Finskoj, Irskoj, Francuskoj i drugde. Haos, koji je uglavnom pogodio veće aviokompanije poput “Britiš ervejza”, “Er Fransa” i SAS-a, uzrokovali su teški vremenski uslovi na velikim aerodromima poput Kopenhagena, Helsinkija, Madrida, Ženeve i Mančestera – i to u jeku praznične sezone.

Ne samo što su letovi otkazani ili odloženi, hiljade putnika je zaglavljeno na nekim od najprometnijih evropskih aerodroma, u vreme kad je broj putovanja pojačan za vreme praznika.

Posledice ovog zastoja u aviosaobraćaju osetile su se širom kontinenta, dok su mase putnika pokušavale da prilagode ili promene svoje planove puta usred tekućeg haosa, piše Travelandtourworld.com.

Portal navodi da je u samo jednom danu otkazano 120, a odložena su 2. 753 leta. Od Finske do Španije, ovaj putnički haos imao je lančani efekat na aviokompanije poput “Finera”, “Er Fransa”, “Britiš ervejza”, “Iberije” i SAS‑a. Nekoliko ključnih aerodroma - među njima Kopenhagen, Madrid i Mančester - zabeležilo je najznačajnija kašnjenja.

U međuvremenu, više od 2.000 letova je otkazano ili odloženo u nedelju širom severoistoka SAD i oblasti Velikih jezera zbog snažne zimske oluje sa snegom i ledom. Upozorenje na zimske vremenske prilike izdato je za više od više od 13 miliona ljudi, dok je za još 7,7 miliona izdato upozorenje na zimsku oluju.

Guvernerka američke savezne države Njujork Keti Hokul proglasila je vanredno stanje u više od polovine države i pozvala građane da odlože putovanja. Meteorolozi najavljuju nove snežne padavine na srednjem zapadu i u oblasti Velikih jezera, dok se u ponedeljak očekuju i mećave sa jakim vetrovima.

Haos na evropskim aerodromima

Prema Travelandtourworld.com, razmere poremećaja u vazdušnom saobraćaju širom Evrope tokom novogodišnjih praznika su bez presedana i pogađaju putnike iz različitih delova kontinenta.

Poremećajima je doprinela fatalna kombinacija:

- teških vremenskih uslova: snežnih oluja i poledice

- operativnih izazova: poput tehničkih kvarova i prebukiranih letova

- praznične sezone: praćene povećanim prilivom putnika

Kombinacija tih uslova doprinela je velikim kašnjenjima, naročito za letove koji polaze iz severne i zapadne Evrope, navodi portal.

Aerodromi preplavljeni

Sneg i led okovali su severnu i centralnu Evropu, otežavajući uslove za kretanje na putevima i letove sa aerodroma, koji su već krcati tokom praznične sezone. Aviokompanije su bile primorane da prizemlje letove iz predostrožnosti, a mnogi su morali da funkcioništu sa manje osoblja zbog lokalnih restrikcija ili ograničenih kapaciteta na nekim aerodromima.

Mnogi aerodromi, posebno u nordijskom području, su bili preplavljeni putnicima. Dok se nekoliko njih borilo sa nestašicom osoblja, drugi prosto nisu bili opremljeni da se nose sa naglim porastom broja putnika.

Koji su aerodromi najviše pogođeni

Prema Travelandtourworld.com, među najteže pogođenim aerodromima u Evropi su:

- Londonski Hitrou: kao jedan od najprometnijih aerodroma u Evropi, Hitrou je bio pogođen značajnim brojem kašnjenja, što je uticalo na putnike iz celog sveta. Više od 370 letova je kasnilo, dok je najmanje šest letova otkazano zbog snežne oluje koja je zahvatila veliki deo Britanije

- Amsterdamski Šiphol: čuveni aerodrom suočio se sa značajnim operativnim problemima - 31 let je otkazan, a stotine drugih su kasnile. Jedinstveni geografski položaj Amsterdama i nepredvidivi vremenski uslovi ostavili su putnike blokirane, posebno one koji su leteli sa nacionalnim prevoznikom KLMm, koji je bio odgovoran za najveći deo kašnjenja

- Madridski Barahas: kao najprometniji međunarodni aerodrom u Španiji, Madrid je iskusio svoj deo poremećaja. Više od 150 letova je kasnilo, a četiri su otkazana, pa su putnici ka i iz Madrida bili prinuđeni da prilagode svoje planove. Kašnjenja su dodatno pogoršana postojećim operativnim izazovima

- Ženeva: aerodrom se tu suočio sa dvostrukim izazovom - kašnjenjima usled vremenskim prilika i nedostatka osoblja, što je uticalo na oko 104 leta. Aerodrom švajcarskog grada, koji predstavlja važnu kapiju za putnike iz Alpa, zabeležio je značajna kašnjenja i dolaznih i odlaznih letova

- Kopenhagen: kao glavno skandinavsko čvorište, aerodrom u Kopenhagenu takođe je osetio posledice snežnih oluja. Iako je uspeo da zadrži broj otkazivanja na niskom nivou, zabeležio je 95 odloženih letova i sneg je morao da se očisti, što je usporilo funkcionisanje na više sati

Šta putnici da urade kad su letovi poremećeni

Putnicima se savetuje da:

- Redovno proveravaju poslednje informacije o letovima - s obzirom na promenljivu situaciju sa otkazivanjima i kašnjenjima, važno je ostati informisan o mogućim izmenama

- Razmotre alternativne aerodrome - u zavisnosti od destinacije, moguće je preusmeriti let preko obližnjih gradova kako bi se izbegla veća kašnjenja ili otkazivanja

- Kontaktiraju aviokompanije - putnici čiji su letovi otkazani ili odloženi trebalo bi da stupe u kontakt sa svojim avioprevoznikom, jer kompanije obično nude kompenzaciju ili mogućnost promene termina leta

- Uprkos ovim naporima, posledice haosa verovatno će se osećati još nekoliko dana, dok se putnici budu oporavljali od poremećaja u saobraćaju.

Autor: Jovana Nerić