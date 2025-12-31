Jedna osoba poginula, 30 povređenih u sudaru dva voza: Teška nesreća u Peruu

Jedna osoba je poginula, a 30 je povređeno u sudaru dva putnička voza u Peruu, na deonici pruge kod Maču Pikčua, saopštila je danas peruanska Nacionalna policija.

U nesreći je poginuo mašinovođa jednog od voza Roberto Kardenas, a povređeni su prebačeni u obližnje bolnice, navodi peruanski RPP.

Prema navodima koncesionara pruge, u sudaru su učestvovali vozovi kompanija PeruRail i IncaRail, a policijski izvori navode da je stradali mašinovođa bio zaposlen u kompaniji IncaRail.

Snimci sa mesta nesreće pokazuju da su prednji delovi oba voza teško oštećeni, dok su putnici sa prtljagom zbrinuti pored pruge.

Kompanija PeruRail poslala je tri prazna vagona kako bi evakuisala povređene i putnike koji su ostali blokirani na pruzi, dok je policija uputila pripadnike jedinica za vanredne situacije i planinsko spasavanje radi pomoći putnicima.

Ministarstvo zdravlja Perua saopštilo je da je u područje nesreće upućeno 12 ambulantnih vozila i medicinski timovi, dok je Regionalna vlada Kuska aktivirala protokole za vanredne situacije kako bi se pomoglo povređenima i putnicima.

