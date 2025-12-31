NOVA GODINA DOČEKANA U JAPANU, SEVERNOJ I JUŽNOJ KOREJI: Približava se brzo evropskom kontinentu

Nova 2026. godina dočekana je u Japanu, Severnoj Koreji i Južnoj Koreji u 16 časova po srednjeevropskom vremenu, pri čemu je u mnogim delovima Tokija bio otakzan javni doček zbog bezbednosnih razloga.

Kako navodi Gardijan, javni dočeci otkazani su šestu godinu zaredom. Doček je, između ostalog, otkazan na glavnoj železničkoj stanici Šibuja.

Doček u Seulu organizovan je na Trgu Gvangvamun, uz vatromet i lajt šou. Nova godina je u 13 časova po srednjeevropskom vreemnu dočekana na istočnoj obali Australije, uz vatromer u Sidneju kod opere, Melburnu i drugim gradovima.

Sat vremena pre Australije Novi Zeland je dočekao Novu godinu u 12 časova po srednjeevropskom vremenu uz vatromet i proslave širom zemlje.

Pre Novog Zelanda, Nova godina stigla je na pacifička ostrva Samoa, Tonga, Maršalova ostrva, Fidži, Tuvalu, Kiritimati (Uskršnja ostrva), gde su stanovnici dočekali 2026. uglavnom na plaži ili plažnim barovima.

Kod njih je, zbog vremenske zone Nova godina stigla u 11 časova po srednjeevropskom vremenu.

Nakon njih Novu godinu će dočekati Australija, Severna i Južna Koreja, Tajland Indija UAE, Rusija, Južna Afrika, veći deo Evrope (Srbija, Nemačka, Francuska, Španija, Švajcarska i Italija).

Da cela planeta uđe u novu 2026. godinu potrebno je 26 sati, pa će tako poslednji Novu godinu dočekati Brazil (04 sata po srednjeevropskom vremenu), Njujork (06h) i Los Anđeles (09h).

Autor: Iva Besarabić