'KAŽU DA MI NIJE OSTALO MNOGO ŽIVOTA' Zdravstveno stanje Kadirova već godinama pod velom tajne

Zdravstveno stanje čečenskog lidera Ramzana Kadirovova već godinama je pod budnim okom javnosti.

Međutim, u jednom od svojih obraćanja, Kadirov je rekao da "često čuje tračeve o svojoj bolesti i kako umire". Iako su ovo mnogi shvatili kao demant, spekulacije da Kadirov nije dobrog zdravlja podgrejala je vest da je u noći 25. decembra kolima Hitne pomoći prevezen u Centralnu kliničku bolnicu u Moskvi, jer se njegovo stanje naglo pogoršalo.

Izvor blizak čečenskom lideru rekao je novinarima da je Kadirov "jedva vraćen u život" u Moskvi, nakon čega se vratio kući i od tada se nije pojavljivao u javnosti.

Prema pisanju "Novaja gazeta Evropa", zdravlje Kadirova se kontinuirano pogoršava od početka prošle godine, kada je bio hospitalizovan u privatnoj klinici u Groznom.

Od teške neizlečive bolesti, do kome

Pre više godina, izvori Novaje gazete govorili su da Kadirov ima "ozbiljnu bolest koja se teško leči, a u 30 odsto slučajeva završava smrću".

U jeku tih navoda, Kadirov se pojavljivao u javnosti, ali su mnogi zapazili da je brzo dobijao na težini, a onda je isto tako brzo gubio. Međutim, to nije bila potvrda da je čečenski lider bolestan.

Krajem 2022. godine, čečenski kanali na Telegramu počeli su da šire glasine da bi stanje Kadirova "moglo da bude vrlo kritično". Novi krug ove rasprave počeo je objavom čečenskog telegram kanala NIISO - autori su napisali da je Kadirov navodno pao u komu.

Кадыров прокомментировал «сплетни» о своей болезни



В телеграм-канале Рамзана Кадырова был опубликован 45-секундный ролик, в котором глава Чечни идет возле башни. Закадровый голос от его лица зачитывает следующее:



«Все чащу слышу сплетни о своей болезни. Мол, я умираю, мне… pic.twitter.com/BPdgOWJk6G — Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) 27. мај 2025.

Kako se tada pisalo, pogoršanje njegovog zdravlja nije posledica bilo kakve povrede, već verovatno već postojećih bolesti.

- Informacija je potvrđena iz različitih izvora u medicinskim i političkim krugovima. Ne radi se o povredama. Ostale pojedinosti treba dodatno razjasniti. On je bolestan već duže vreme, a govorimo o sistemskim zdravstvenim problemima

- rekao je tada predstavnik tajnih službi Kijeva Andrij Jusov.

Bolest gušterače ili bolest bubrega?

"Novaja Gazeta" je takođe pisala da se zdravstveno stanje Kadirova vidno pogoršava i da su u političkom vrhu aktivirani scenariji smene vlasti u Čečeniji. Prema pisanju tog medija, Kadirov boluje od nekroze gušterače - teške dijagnoze koja, kako navode, ne ostavlja prostora za oporavak.

Nekroza gušterače je ozbiljna i po život opasna komplikacija akutnog pankreatitisa. Reč je o stanju u kom dolazi do odumiranja tkiva gušterače, najčešće zbog upalnog procesa koji je izuzetno agresivan i može se brzo proširiti.

Pored toga da boluje od nekroze gušterače, poznati čečenski opozicioni bloger Tumso Abdurahmanov, koji živi u inostranstvu, govorio je da Ramzan Kadirov možda ima problema sa bubrezima, zbog čega je lider Čečenije na dijalizi, koja mu "ne pomaže".

"Bolest i smrt su put svakog čoveka"

Posle brojnih spekulacija o bolestima, Kadirov je u maju ove godine objavio snimak na njegovom Telegram kanalu. Kako se vidi na snimku, Kadirov ne govori u kameru - prikazan je kako hoda, vidno umoran, dok se preko snimka čuje glas koji čita poruku u njegovo ime.

- Sve češće čujem tračeve o svojoj bolesti. Govore da umirem i da mi nije preostalo još mnogo vremena. Prvo, bolest i smrt su put svakog čoveka. Niko živ nije izbegao taj put. Drugo, ni bolest ni pretnja ne skraćuju život. Njegovu dužinu određuje samo onaj koji ti je dao dah - piše u poruci.

Ko je Ramzan Kadirov?

Ramzan Kadirov je rođen 1976. godine u Čečeniji, kao sin Ahmada, bivšeg muftije, koji je u početku podržavao čečenske separatiste tokom Prvog čečenskog rata (1994–1996) i borio se protiv Rusa. Tokom Drugog čečenskog rata, promenio je stranu i podržao Moskvu.

Brzo je postao "poznat", ne samo zbog svog oca, već i zbog mafijaških akcija protiv običnih Čečena.

Pre nego što je Ramzan Kadirov izabran da vlada Čečenijom, ubijena ruska novinarka Ana Politkovskaja je rekla:

- Kontrola Ramzana Kadirova je izražena samo u činjenici da je naredio silu i pretnje protiv naroda.

On se zakleo na vernost Putinu, a zauzvrat, šef Kremlja mu je obezbedio ogromnu autonomiju, federalno finansiranje i političku podršku.

