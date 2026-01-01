AKTUELNO

Nakon tragedije u kojoj su poginule desetine ljudi, HITNO SE OGLASILA AMBASADA SRBIJE U ŠVAJCARSKOJ: U stalnom smo kontaktu sa nadležnim služabama

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Police Cantonale Valaisanne ||

Ambasada Republike Srbije u Švajcarskoj Konfederaciji u stalnom je kontaktu sa nadležnim organima

Ambasada Republike Srbije u Švajcarskoj Konfederaciji u stalnom je kontaktu sa nadležnim organima u švajcarskom skijalištu Kran-Montana povodom tragičnog požara koji se u tom mestu dogodio, saopštili su iz naše Ambasade.

Kako su istakli, u ovom trenutku nema informacija da među stradalima i povređenima ima državljana Republike Srbije.

Iz naše Ambasade, takođe, napominju da policijske službe, zbog razmera tragedije, nisu u mogućnosti da u ovom trenutku daju precizne informacije o stranim državljanima, ali da Ambasada ostaje u redovnoj komunikaciji sa nadležnim službama ukoliko se javi potreba za bilo kakvom vrstom asistencije.

