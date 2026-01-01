'NAŠE MISLI SU SA PORODICAMA' Makron: Francuska je primila povređene u požaru u Švajcarskoj

Francuski predsednik Emanuel Makron saopštio je danas da su francuske zdravstvene ustanove primile povređene u požaru u Švajcarskoj, u kojem je poginulo više od 40 ljudi, a povređeno preko 100.

"Francuska prima povređene u svoje bolnice i dostupna je da pruži bilo kakvu pomoć. Hvala timovima i mobilisanim zdravstvenim radnicima", napisao je on na društvenim mrežama nakon telefonskog razgovora sa švajcarskim predsednikom Gijem Parmelinom.

Makron nije precizirao koliko je povređenih lečeno u Francuskoj niti u kojim bolnicama.

"Naše misli su sa porodicama", dodao je on i izrazio "solidarnost" Francuske sa njenim švajcarskim susedom nakon slučajnog požara u prepunom baru u novogodišnjoj noći u luksuznom švajcarskom skijalištu Kran-Montana.

Požar je odneo više od četrdeset života, a povređeno je oko 115 ljudi, prema podacima kantonalne policije Valea.

"Naši diplomatski i konzularni timovi prate situaciju i pružaju neophodnu pomoć našim građanima pogođenim ovom tragedijom", dodao je Makron.

Među povređenima su najmanje dva francuska državljanina, prema saopštenju francuskog Ministarstva spoljnih poslova. Vlasnici bara u skijalištu su takođe francuski par, prenose francuski mediji.

Autor: Marija Radić