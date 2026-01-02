Dvostruki ubica dobio odštetu od 8.600 evra zbog kršenja ljudskih prava

Viši sud u Velikoj Britaniji dodelio je dvostrukom ubici Fuadu Avaleu odštetu od 8.600 evra zbog kršenja njegovih ljudskih prava.

Avale služi doživotnu kaznu zatvora, jer je pucao u glavu dvojici tinejdžera 2011. godine, prenosi Skaj njuz.

Avale je premešten u Centar za strog nadzor (CNS), specijalnu jedinicu za opasne zatvorenike, nakon što je učestvovao u incidentu u kojem se zatvorskom čuvaru pretilo ubistvom i postao talac.

Kasnije mu je zabranjen kontakt sa drugim zatvorenicima, uključujući jednog od počinilaca ubistva Lija Rigbija 2013. godine.

Avale je tvrdio da su ove mere negativno uticale po njegovo mentalno zdravlje i da su prekršena njegova prava.

Viši sud se prošle godine složio, presudivši da je time prekršeno pravo na privatni i porodični život prema članu 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

U parlamentarnoj raspravi u novembru otkriveno je da je Avaleu pored odštete dodeljeno i skoro 270.000 evra na ime sudskih troškova.

Ministarstvo pravde je u saopštenju naglasilo da Centar za razdvajanje ostaje ključan za zaštitu javnosti i drugih zatvorenika kada opasni zatvorenici predstavljaju rizik.

Vlada je, takođe, istakla posvećenost Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, ali je dodala da mora da se prati da li njena primena otežava zaštitu nacionalne bezbednosti.