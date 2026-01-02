NEMAČKA NA UDARU SNAŽNOG NEVREMENA: Duva vetar jačine uragana, sneg pravi haos, opasnost od olujnog talasa

Nemačka započinje novu godinu sa neprijatnim vremenom. Oluje, sneg i led drže velike delove zemlje u neizvesnosti. Opasni vremenski uslovi prete, posebno duž obale Severnog mora i na severu.

Prema podacima Federalne pomorske i hidrografske agencije (BSH), očekuje se da će nivo vode u petak ujutru (2. januara) biti 1,5 do 2 metra iznad srednjeg visokog vodostaja (MHW: prosek svih visokih vodostaja) na severnofrizijskoj obali i u regionu Elbe. Očekuje se olujni talas. Na istočnofrizijskoj obali i u regionu Vezer, MHW će dostići vrednost od 1,5 metara.

Nemačka meteorološka služba (DWD) upozorava na izolovane jake udare vetra u Donjoj Saksoniji i Šlezvig-Holštajnu. U Vilhelmshafenu, vatrogasna služba strogo savetuje vozačima da izbegavaju parkinge u i oko luke dok se vreme ne smiri.

Sneg je do sada bio retkost ove zime, ali sada se već zabelelo. Snežna granica se preko noći spustila do nizija. Prema podacima Nemačke meteorološke službe (DWD), moguće je 5 do 10 centimetara svežeg snega u roku od nekoliko sati, posebno u Severnonemačkoj ravnici.

Postoji značajan rizik od poledice, posebno u planinskim predelima i na severu, mogući su i jaki vetrovi.

Vreme se takođe pretvara u zimsko u južnoj Nemačkoj. Snežne padavine se očekuju u nekim oblastima u petak i subotu, a temperature će nastaviti da padaju. Snežne padavine mogu se proširiti i na nizijske oblasti.

Oluja je izazvala velike poremećaje u brodarstvu na Novu godinu. Nekoliko trajektnih linija u Donjoj Saksoniji je otkazano ili odloženo. Linije do i od Vangerogea i Nordernaja su takođe pogođene u petak. Veze sa Borkumom mogu imati kašnjenja. Takođe ima otkazivanja i kašnjenja na ruti Kukshafen-Helgoland.

Na planini Broken zabeleženi su udari vetra jačine uragana do 130 km/h. U ostatku države izmereni su udari olujne jačine između 50 i 75 km/h. Očekuje se da vetar neće popustiti do subote. Istovremeno, očekuju se snežni i poledični uslovi. U planinama Harc iznad 400 metara očekuje se neprekidni mraz, sa mogućnošću padavina svežeg snega do petka u podne.

Tiringija je takođe započela novu godinu sa kišom i jakim vetrovima. Danas su mogući sneg i pljuskovi grada, sa temperaturama koje će pasti između 0 i 2 stepena Celzijusa. Očekuju se klizavi putevi, posebno u planinama.

Slična je situacija i u Saksoniji. Očekuje se mnogo oblaka, snežni pljuskovi, poledica i najviše temperature oko pet stepeni Celzijusa. Male promene se očekuju tokom vikenda.

