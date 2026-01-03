Zahtevamo dokaz da je Maduro živ! Potpredsednica Venecuele se oglasila: Ne znamo gde se nalaze...

Potpredsednica Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je da vlada zemlje ne zna gde se nalaze predsednik Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores.
- Zahtevamo hitan dokaz da su predsednik Nikolas Maduro i prva borkinja Silija Flores živi - rekla je Rodrigez u audio-zapisu emitovanom na državnoj televiziji, preneo je Rojters.
Podsetimo, operaciju u kojoj su uhvaćeni predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova žena izveli su pripadnici elitne američke jedinice "Delta", objavio je kanal Si-Bi-Es.
Elitne Delta jedinice bile su odgovorne i za misiju 2019. godine u kojoj je ubijen bivši vođa Islamske države Abu Bakr el Bagdadi.
Vest o tome da su Maduro, kao i njegova supruga uhvaćeni saopštio je predsednik SAD Donald Tramp.
"Sjedinjene Američke Države uspešno su izvele masovni udar na Venecuelu i njenog predsednika Nikolasa Madura, koji je, zajedno sa suprugom, uhvaćen i prebačen iz zemlje. Ova operacija izvedena je u saradnji sa američkim organima reda. Detalji će biti naknadno saopšteni. Konferencija za medije održaće se danas u 11 časova u Mar-a-Lagu. Hvala vam na pažnji!", naveo je Tramp.
Autor: A.A.