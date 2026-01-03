AKTUELNO

Svet

Zahtevamo dokaz da je Maduro živ! Potpredsednica Venecuele se oglasila: Ne znamo gde se nalaze...

Izvor: Informer.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay.com ||

Potpredsednica Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je da vlada zemlje ne zna gde se nalaze predsednik Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores.

- Zahtevamo hitan dokaz da su predsednik Nikolas Maduro i prva borkinja Silija Flores živi - rekla je Rodrigez u audio-zapisu emitovanom na državnoj televiziji, preneo je Rojters.

Podsetimo, operaciju u kojoj su uhvaćeni predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova žena izveli su pripadnici elitne američke jedinice "Delta", objavio je kanal Si-Bi-Es.

Elitne Delta jedinice bile su odgovorne i za misiju 2019. godine u kojoj je ubijen bivši vođa Islamske države Abu Bakr el Bagdadi.

Vest o tome da su Maduro, kao i njegova supruga uhvaćeni saopštio je predsednik SAD Donald Tramp.

"Sjedinjene Američke Države uspešno su izvele masovni udar na Venecuelu i njenog predsednika Nikolasa Madura, koji je, zajedno sa suprugom, uhvaćen i prebačen iz zemlje. Ova operacija izvedena je u saradnji sa američkim organima reda. Detalji će biti naknadno saopšteni. Konferencija za medije održaće se danas u 11 časova u Mar-a-Lagu. Hvala vam na pažnji!", naveo je Tramp.

Autor: A.A.

#Delsi Rodrigez

#Nikolas Maduro

#Silija Flores

POVEZANE VESTI

Svet

Izborna komisija Venecuele: Maduro pobednik izbor

Svet

KADROVI IZ VENECUELE PODSEĆAJU NA HOROR FILM: Veliki sukobi dan nakon izbora, puca se na sve strane - Vlasti KRIVE HAKERE iz Severne Makedonije (VIDEO

Svet

MADURO RASPOREDIO TEŠKO NAORUŽANJE I RAKETE: Venecuela spremna za RAT sa Amerikom!

Svet

Maduro pobedio na izborima: Venecuelanski predsednik osvojio i treći mandat (FOTO)

Svet

HAOS U VENECUELI: Veliki sukobi dan nakon izbora, puca se na sve strane! Vlasti za sve krive hakere iz Severne Makedonije (FOTO+VIDEO)

Svet

PREDSEDNIČKI IZBORI U VENECUELI BIĆE ODRŽANI 28. JULA! Nikolas Maduro će tražiti reizbor?