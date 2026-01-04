AKTUELNO

EVROPSKA DRŽAVA POTPUNO ZATVORILA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ! Sletanja i poletanja aviona postala nemoguća!

Čitav vazdušni prostor iznad Grčke od jutros je zatvoren. Verovatni razlog je kvar svih komunikacionih sistema, javljaju grčki mediji.

Jutros posle 9 sati, na aerodromima širom zemlje prijavljeni su ozbiljni problemi, piše grčki "Kathimerini". Prvi izveštaji pokazuju da je tehnički kvar koji utiče na radiofrekvencije onemogućio komunikaciju između kontrolora leta i pilota.

Tako su, sletanja i poletanja na većini grčkih aerodroma postala nemoguća. Trenutno se traži rešenje problema kako bi se šteta što pre sanirala, objavili su iz grčkog vazdušnog saobraćaja.

